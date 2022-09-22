Обмен пленными: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны
Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Мы вернули 5 боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и сложнее всего. Им угрожало жесточайшее. 5 супергероев. В обмен мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сострадания", - отметил украинский лидер.
Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.
"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", - подчеркнул президент.
Украинский лидер добавил, что говорится о:
- Денисе Прокопенко;
- Святославе Паламаре;
- Сергее Волынском;
- Олеге Хоменко;
- Денисе Шлеге.
В свою очередь Эрдоган в разговоре с журналистами в Нью-Йорке указал, что обмен пленными произошел в результате переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
По его словам, обмен пленными достигнут при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны.
Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова".
К слову, освободили из плена также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.