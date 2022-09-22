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Обмен пленными: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 01:47
Обмен пленными: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны Фото: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Мы вернули 5 боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и сложнее всего. Им угрожало жесточайшее. 5 супергероев. В обмен мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сострадания", - отметил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.

"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", - подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что говорится о:

  • Денисе Прокопенко;
  • Святославе Паламаре;
  • Сергее Волынском;
  • Олеге Хоменко;
  • Денисе Шлеге.

В свою очередь Эрдоган в разговоре с журналистами в Нью-Йорке указал, что обмен пленными произошел в результате переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

По его словам, обмен пленными достигнут при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова".

К слову, освободили из плена также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

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Обмен пленными Война России против Украины
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