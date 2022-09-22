У Зеленского объяснили, почему Россия согласилась обменять пленных на Медведчука
Обмен кума Путина Виктора Медведчука на украинских защитников показывает, на сколько он важен для России. То, что ранее Кремль отвергал такое условие, показывает, что их слова и действия отличаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.
"Слова - это одно, а как все происходит - немного другое. Это и касается Российской Федерации, потому что в большинство их слов, а возможно и в 100% случаев, не совпадают с тем, как есть на самом деле. Именно поэтому и обмен на господина Медведчука состоялся на большое количество наших защитников, это показывает, что Медведчук все же важен для России", - пояснил Тимошенко.
Кремль исключал обмен Медведчука
Отметим, что в апреле СБУ задержала Виктора Медведчука, пытавшегося скрыться из Украины. После этого президент Владимир Зеленский предложил РФ обменять его на украинских защитников.
На что ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль не заинтересован в таком обмене, поскольку Медведчук не гражданин РФ и это якобы "нет отношения к "спецоперации".
Напомним, что Украина в рамках масштабного обмена вернула домой из российского плена 215 военных, в том числе "азовцев". Среди освобожденных воинов известны всем украинские защитники и те, кто пережил теракт в Еленовке. Взамен российской стороне передали предателя Украины Виктора Медведчука и 55 оккупантов.
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