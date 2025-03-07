В Украине масштабная тревога, россияне обстреливают страну ракетами: что известно

В ночь на 7 марта в Киевской и большинстве других областей Украины объявили воздушную тревогу. Она связана с дронами и пусками крылатых ракет, уже есть первые фиксации на нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, уже зафиксированы группы ракет в Херсонской области и в акватории Черного моря. Во втором случае ракеты летят в направлении Одессы и Одесской области.

Об угрозе скоростных ракет, в частности, по Запорожской области, также подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обновлено в 03:39

"Ракеты на севере Николаевской области продолжают движение северным и северо-западным курсом", - говорится в сообщении ВС.

Обновлено в 03:47

За эти минуты военные относительно угроз и движения ракет проинформировали следующее:

жителей Одессы, Черноморска и Белгород-Днестровского призвали быть в укрытиях;

группы ракет на юге Кировоградской области продолжают движение в северо-восточном направлении (вектор - Кременчуг)

ракета на юге Николаевской области, курс - северный;

жителей Кременчуга тоже призвали перейти в укрытие.

Обновлено в 04:00

В Воздушных силах продолжили информировали об угрозах за этот промежуток времени (с 03:47 до 04:00):

ракеты из Одесской и Николаевской областей продолжают движение на север;

скоростные цели из Донецкой области в направлении Днепропетровской и Харьковской. В Харькове повторно объявили тревогу;

группа ракет на востоке Кировоградской области продолжает движение в северном направлении;

скоростная цель на севере Харьковской области в южном направлении;

ракеты в Харьковской области держат курс на Полтавскую область;

зафиксирована баллистика, которая летит на Миргород;

группы ракет из Черкасской области продолжают движение на Полтавскую;

группы ракет из Одесской области движутся северным курсом;

группы ракет на северо-западе Полтавской области, держат северо-восточный курс.

Обновлено в 04:05

В этот момент ракеты на юге Винницкой области держат северный/северо-западный курс.

Обновлено в 04:15

Ракеты заходят в воздушное пространство Хмельницкой области (вектор - Дунаевцы).

Обновлено в 04:21

"Группа ракет из Хмельницкой области движется в направлении Тернопольской, группа - в направлении Черновицкой области", - говорится в сообщении ПС.

Обновлено в 04:30

Военные сообщили, что ракета из Черновицкой области продолжает движение в направлении Ивано-Франковской.

Через несколько минут добавили, что ракета продолжает движение в Ивано-Франковской области в направлении населенного пункта Богородчаны.

Обновлено в 04:35

Мониторинговые каналы пишут, что по предварительным данным, в настоящее время вражеские ракеты уже не фиксируются.

В то же время в Воздушных силах проинформировали, что сохраняется угроза применения ударных беспилотников. Украинцев призвали быть в укрытиях до сигнала отбоя тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:39 сигнал воздушной тревоги продолжается в большинстве областей Украины.