В Украине масштабная тревога, россияне обстреливают страну ракетами: что известно
В ночь на 7 марта в Киевской и большинстве других областей Украины объявили воздушную тревогу. Она связана с дронами и пусками крылатых ракет, уже есть первые фиксации на нашей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В частности, уже зафиксированы группы ракет в Херсонской области и в акватории Черного моря. Во втором случае ракеты летят в направлении Одессы и Одесской области.
Об угрозе скоростных ракет, в частности, по Запорожской области, также подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Обновлено в 03:39
"Ракеты на севере Николаевской области продолжают движение северным и северо-западным курсом", - говорится в сообщении ВС.
Обновлено в 03:47
За эти минуты военные относительно угроз и движения ракет проинформировали следующее:
- жителей Одессы, Черноморска и Белгород-Днестровского призвали быть в укрытиях;
- группы ракет на юге Кировоградской области продолжают движение в северо-восточном направлении (вектор - Кременчуг)
- ракета на юге Николаевской области, курс - северный;
- жителей Кременчуга тоже призвали перейти в укрытие.
Обновлено в 04:00
В Воздушных силах продолжили информировали об угрозах за этот промежуток времени (с 03:47 до 04:00):
- ракеты из Одесской и Николаевской областей продолжают движение на север;
- скоростные цели из Донецкой области в направлении Днепропетровской и Харьковской. В Харькове повторно объявили тревогу;
- группа ракет на востоке Кировоградской области продолжает движение в северном направлении;
- скоростная цель на севере Харьковской области в южном направлении;
- ракеты в Харьковской области держат курс на Полтавскую область;
- зафиксирована баллистика, которая летит на Миргород;
- группы ракет из Черкасской области продолжают движение на Полтавскую;
- группы ракет из Одесской области движутся северным курсом;
- группы ракет на северо-западе Полтавской области, держат северо-восточный курс.
Обновлено в 04:05
В этот момент ракеты на юге Винницкой области держат северный/северо-западный курс.
Обновлено в 04:15
Ракеты заходят в воздушное пространство Хмельницкой области (вектор - Дунаевцы).
Обновлено в 04:21
"Группа ракет из Хмельницкой области движется в направлении Тернопольской, группа - в направлении Черновицкой области", - говорится в сообщении ПС.
Обновлено в 04:30
Военные сообщили, что ракета из Черновицкой области продолжает движение в направлении Ивано-Франковской.
Через несколько минут добавили, что ракета продолжает движение в Ивано-Франковской области в направлении населенного пункта Богородчаны.
Обновлено в 04:35
Мониторинговые каналы пишут, что по предварительным данным, в настоящее время вражеские ракеты уже не фиксируются.
В то же время в Воздушных силах проинформировали, что сохраняется угроза применения ударных беспилотников. Украинцев призвали быть в укрытиях до сигнала отбоя тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:39 сигнал воздушной тревоги продолжается в большинстве областей Украины.
Напомним, что запуск нынешних ракет был совершен с акватории Черного моря. Кроме того, этой ночью россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области России. Если их вылет боевой, тогда Украину в ближайшие часы может ожидать еще одна ракетная атака.
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