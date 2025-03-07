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Россияне, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет из Черного моря, - ПС

Пятница 07 марта 2025 03:11
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Россияне, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет из Черного моря, - ПС Фото: для Украины есть угроза обстрела (5.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 марта российские оккупанты, судя по всему, запустили крылатые ракеты типа "Калибр" по Украине. Предварительно, они были выпущены из Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря", - говорится в сообщении в 03:06.

Отметим, что незадолго до этого мониторинговые каналы писали, что россияне вывели в Черное море 4 ракетоносителя. Как утверждалось, суммарный залп вражеских кораблей составляет до 24 крылатых ракет типа «Калибр». Однако официальной информации о пребывании вражеских судов в Черном море - не было.

Также в 02:54 в Воздушных силах ВСУ информировали, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:11, в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Россияне, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет из Черного моря, - ПС

Напомним, что несколько часов назад россияне подняли в небо группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Для Украины существует угроза обстрела, если этот вылет окажется боевым.

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