Под обстрелом РФ энергетическая и газовая инфраструктура Украины, - Галущенко
С самой ночи и до утра, Российская Федерация массированно атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
"Россия продолжает свой энергетический террор. Снова под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины" - написал он.
Галущенко проинформировал, что там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий - принимаются все необходимые меры для стабилизации энергоснабжения и газоснабжения.
"Россия пытается нанести боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", - подчеркнул министр.
Также Галущенко призвал украинцев находиться в укрытиях и следовать за официальными сообщениями, поскольку ситуация в энергосистеме может меняться.
Массированный обстрел Украины 7 марта
Напомним, что начиная с вечера 6 марта в до самого утра 7 марта, российские оккупанты осуществляют массированную атаку по Украине. В частности, враг использует дроны, запустил из акватории Черного моря крылатые ракеты типа "Калибр", а также поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которым обычно атакует Украину во время массированных обстрелов.
Подробнее о вражеской атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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