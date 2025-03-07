Под обстрелом РФ энергетическая и газовая инфраструктура Украины, - Галущенко

С самой ночи и до утра, Российская Федерация массированно атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook .

"Россия продолжает свой энергетический террор. Снова под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины" - написал он.

Галущенко проинформировал, что там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий - принимаются все необходимые меры для стабилизации энергоснабжения и газоснабжения.

"Россия пытается нанести боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", - подчеркнул министр.

Также Галущенко призвал украинцев находиться в укрытиях и следовать за официальными сообщениями, поскольку ситуация в энергосистеме может меняться.