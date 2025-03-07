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Ночной обстрел Украины: в Черниговской области поврежден производственный объект

Пятница 07 марта 2025 08:17
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Ночной обстрел Украины: в Черниговской области поврежден производственный объект Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 7 марта, во время массированной атаки на Украину, российские террористы повредили один из производственных объектов Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Чауса.

"Ночью российские террористы атаковали украинские объекты критической инфраструктуры. В Черниговской области взрывы раздавались на Прилуччине - поврежден один из производственных объектов", - пишет Чаус.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Массированный обстрел Украины со стороны России

В ночь на 7 марта вооруженные силы Российской Федерации (РФ) совершили очередную атаку на территорию Украины, используя ударные беспилотные летательные аппараты. Позже Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что противник поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Также был зафиксирован запуск крылатых ракет из морских акваторий.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

Подробнее о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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