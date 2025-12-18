Крупнейшая в истории: США одобрили военную помощь Тайваню на фоне напряженности с Китаем

Это уже второй пакет поставок вооружения Тайваню, принятый с момента прихода к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа. Вооружение предоставляется острову на фоне усиления военного и дипломатического давления со стороны Китая. В рамках пакета Тайваню передадут ряд видов вооружений, в частности:

реактивные системы залпового огня HIMARS;

артиллерию;

противотанковые ракеты Javelin;

новейшие беспилотники Altius;

снаряжение, боеприпасы и запасные части для другой военной техники.

Соглашение еще должно пройти этап одобрения со стороны Конгресса США. Пентагон уже заявил, что поставки соответствуют "национальным, экономическим интересам и интересам безопасности Соединенных Штатов".

Модернизация обороны

Для Тайваня поставки будут иметь решающее значение - чтобы поддерживать оборонный потенциал острова. Оборона Тайваня основана на асимметричной модели войны - использование мобильных, недорогих и эффективных систем поражения.

"Соединенные Штаты продолжают помогать Тайваню в поддержании достаточных возможностей самообороны, быстром наращивании мощной силы сдерживания и использовании преимуществ асимметричной войны, что формирует основу для поддержания регионального мира и стабильности", - официально сообщило министерство обороны Тайваня.

При этом предоставление военной помощи США остается одним из самых больших факторов напряженности между Вашингтоном и Пекином. Китай претендует на Тайвань, тогда как задача США - не дать китайцам оккупировать остров, поскольку Вашингтон имеет перед Тайбэем обязательства, хотя и официально не признает Тайвань.