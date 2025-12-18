Найбільша в історії: США схвалили військову допомогу Тайваню на тлі напруженості з Китаєм

США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги для Тайваню. Його сума складе 11,1 мільярда доларів, а саме рішення вважається наймасштабнішим за всю історію американсько-тайванських відносин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це вже другий пакет постачання озброєння Тайваню, ухвалений з моменту приходу до влади у Вашингтоні президента Дональда Трампа. Озброєння надається острову на тлі посилення військового та дипломатичного тиску з боку Китаю. В межах пакета Тайваню передадуть низку видів озброєнь, зокрема:
Угода ще повинна пройти етап схвалення з боку Конгресу США. Пентагон вже заявив, що постачання відповідають "національним, економічним і безпековим інтересам Сполучених Штатів".
Для Тайваню постачання матимуть вирішальне значення - щоб підтримувати оборонний потенціал острова. Оборона Тайваню заснована та асиметричній моделі війни - використання мобільних, недорогих та ефективних систем ураження.
"Сполучені Штати продовжують допомагати Тайваню у підтримці достатніх можливостей самооборони, швидкому нарощуванні потужної сили стримування та використанні переваг асиметричної війни, що формує основу для підтримки регіонального миру та стабільності", - офіційно повідомило міністерство оборони Тайваню.
При цьому надання військової допомоги США залишається одним з найбільших факторів напруженості між Вашингтоном та Пекіном. Китай претендує на Тайвань, тоді як завдання США - не дати китайцям окупувати острів, оскільки Вашингтон має перед Тайбеєм зобов'язання, хоча й офіційно не визнає Тайвань.
Нагадаємо, раніше США представили стратегію запобігання конфлікту з Китаєм через Тайвань. Адміністрація Трампа виклала свій підхід до цього питання в офіційному документі "Стратегія національної безпеки", опублікованому 5 грудня.
Раніше речник управління у справах Тайваню Китаю Пен Ціньень заявив, що Пекін не виключає застосування сили проти острова, водночас висловлюючи готовність до "мирного возз’єднання" за моделлю "одна країна, дві системи".
Варто зазначити, що Китай уже багато років вважає Тайвань своєю частиною та називає його уряд "сепаратистським". Історично на острові з 1949 року укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну.