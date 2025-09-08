Навроцкий заявил о "разных взглядах" с Науседой по вступлению Украины в ЕС

Науседа несколько раз заявлял о том, что необходимо установить 1 января 2030 года датой вступления Украины в ЕС.

При этом Навроцкий отметил, что у него "более умеренная" позиция по этому вопросу.

"У нас с президентом несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне… Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины", - отметил Навроцкий во время визита в Литву.