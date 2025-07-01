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"Надо оправдать ожидания". Навроцкий сделал заявление по вступлению Украины в ЕС и НАТО

Вторник 01 июля 2025 12:44
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"Надо оправдать ожидания". Навроцкий сделал заявление по вступлению Украины в ЕС и НАТО Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина не может сейчас вступить в НАТО, пока находится в состоянии войны. Таким образом, ее вступление втянет в войну все страны-члены альянса.

Об этом заявил новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Сегодня Украина не имеет возможности вступить в НАТО. Она находится в состоянии войны, и ее вступление автоматически повлечет вступление в войну всех стран-членов НАТО. Поэтому нет смысла пересматривать этот вопрос", - заявил Навроцкий.

Он также выступил против безусловного вступления Украины в ЕС, и сослался на необходимость оправдать "определенные ожидания".

"Я против безусловного вступления Украины в Европейский Союз. Многие страны, в частности Польша, годами ждали, чтобы оправдать определенные ожидания Европейского Союза, стать его частью", - сообщил новоизбранный президент Польши.

При этом Навроцкий уверен, что в интересах Польши и Европы в целом, чтобы Украина была частью западного мира.

"Это не обязательно должно быть связано со вступлением в НАТО, что невозможно, или в Европейский Союз, что является очень отдаленной перспективой", - добавил он.

Позиция Навроцкого относительно вступления Украины в НАТО

Напомним, в конце мая накануне второго тура президентских выборов, Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена в обмен на поддержку. Одним из них было обещание не пускать Украину в НАТО.

Также мы писали, что после победы на выборах Навроцкий заявил, что ожидает продолжения тесного партнерства с Украиной.

"Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", - написал он в соцсети Х в ответ на поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Подобный разбор, почему победа Навроцкого может быть проблемой для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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НАТО Кароль Навроцкий Польша
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