UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо вступу України до ЄС

Фото: президент Польщі Кароль Навроцький та президент Литви Гітанас Науседа (x.com/GitanasNauseda)
Автор: Іван Носальський

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів, що у нього з президентом Литви Гітанасом Науседою різні думки щодо питання вступу України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Науседа кілька разів заявляв про те, що необхідно встановити 1 січня 2030 року датою вступу України до ЄС.

Водночас Навроцький зазначив, що у нього "більш поміркована" позиція з цього питання.

"У нас із президентом дещо різні погляди на інтеграцію України в ЄС. Наші бесіди продовжаться на іншому рівні... Я не відкидаю можливості повної солідарності з Україною, але це питання, які стосуються тільки Польщі та України", - зазначив Навроцький під час візиту до Литви.

Вето на соцдопомогу українцям

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який прямо пов'язаний з українцями. Він передбачав соціальну підтримку для громадян України.

За словами Навроцького, програма "800 Плюс" і безоплатні медичні послуги мають надаватися тільки тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.

Навроцький також пояснив, що хоче, щоб у центрі державної політики залишалися поляки.

Також раніше Навроцький виступав проти вступу України до НАТО, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВступ в ЄСГітанас НауседаКароль Навроцький