Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо вступу України до ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів, що у нього з президентом Литви Гітанасом Науседою різні думки щодо питання вступу України до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Науседа кілька разів заявляв про те, що необхідно встановити 1 січня 2030 року датою вступу України до ЄС.
Водночас Навроцький зазначив, що у нього "більш поміркована" позиція з цього питання.
"У нас із президентом дещо різні погляди на інтеграцію України в ЄС. Наші бесіди продовжаться на іншому рівні... Я не відкидаю можливості повної солідарності з Україною, але це питання, які стосуються тільки Польщі та України", - зазначив Навроцький під час візиту до Литви.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який прямо пов'язаний з українцями. Він передбачав соціальну підтримку для громадян України.
За словами Навроцького, програма "800 Плюс" і безоплатні медичні послуги мають надаватися тільки тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.
Навроцький також пояснив, що хоче, щоб у центрі державної політики залишалися поляки.
Також раніше Навроцький виступав проти вступу України до НАТО, поки вона перебуває у стані війни з Росією.