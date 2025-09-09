Навроцкий предупредил, что Путин готов вторгнуться в другие страны

"Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина. Конечно, ожидая долгосрочного мира, который необходим нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин также готов вторгнуться в другие страны", - сказал Навроцкий.

Именно поэтому, по его словам, Польша развивает свои вооруженные силы.

"Мы развиваем наше партнерство и наши союзнические отношения", - добавил польский президент, не уточняя никаких конкретных мер.

В свою очередь Стубб рассказал, что он регулярно общался с президентом США Дональдом Трампом в течение последних месяцев, поскольку европейские государства настаивают на прекращении войны в Украине.

"Мы пытаемся объяснить, что Путину нельзя доверять, что Путин использует свою обычную тактику промедления", - отметил президент Финляндии.