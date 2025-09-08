Мерц предупредил: планы Путина не ограничиваются Украиной, а лишь начинаются с нее

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По его словам, все указывает на то, что империалистические планы Путина не закончатся на Украине, а лишь начинаются с нее.

Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру, поскольку отношения с США меняются.

"Мы в Европе должны скорректировать наши интересы - без фальшивой ностальгии", - отметил немецкий канцлер.

Он добавил, что, хотя США остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обусловливает свои связи определенными интересами и темами.