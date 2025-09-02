ua en ru
Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, - Мерц

Вторник 02 сентября 2025 20:16
UA EN RU
Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, - Мерц Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин, "возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени".

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу Sat.1,сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

"Он (Путин - ред.) военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах", - сказал Мерц.

Он отметил, что "мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками".

"Здесь нет места для снисхождения", - подчеркнул немецкий канцлер.

Напомним, ранее мы сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече "коалиции решительных" 4 сентября предложит Женеву как место проведения переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.

"Женева будет подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Гарантии безопасности будут играть определенную роль", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Добавим, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский диктатор Владимир Путин - хищник. Он не остановится на Украине и уже атакует европейские страны.

