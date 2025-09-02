Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, - Мерц
Российский диктатор Владимир Путин, "возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени".
Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу Sat.1,сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.
"Он (Путин - ред.) военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах", - сказал Мерц.
Он отметил, что "мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками".
"Здесь нет места для снисхождения", - подчеркнул немецкий канцлер.
Напомним, ранее мы сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече "коалиции решительных" 4 сентября предложит Женеву как место проведения переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.
"Женева будет подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Гарантии безопасности будут играть определенную роль", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.
Добавим, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский диктатор Владимир Путин - хищник. Он не остановится на Украине и уже атакует европейские страны.