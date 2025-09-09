UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Навроцький попередив, що Путін готовий вторгнутися в інші країни

Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін готовий до вторгнення в інші країни. Тому Польща розвиває свої збройні сили.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Звичайно, чекаючи на довгостроковий мир, який необхідний нашим регіонам, ми вважаємо, що Володимир Путін також готовий вторгнутися в інші країни", - сказав Навроцький.

Саме тому, за його словами, Польща розвиває свої збройні сили.

"Ми розвиваємо наше партнерство та наші союзницькі відносини", - додав польський президент, не уточнюючи жодних конкретних заходів.

Своєю чергою Стубб розповів, що він регулярно спілкувався з президентом США Дональдом Трампом протягом останніх місяців, оскільки європейські держави наполягають на припиненні війни в Україні.

"Ми намагаємося пояснити, що Путіну не можна довіряти, що Путін використовує свою звичайну тактику зволікання ", - зазначив президент Фінляндії.

У Європі попереджають про плани Путіна

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що імперіалістичні плани російського диктатора Володимира Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються з неї.

Мерц також заявляв, що Путін, "можливо, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу".

Водночас президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російський диктатор Володимир Путін - хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяПольщаКароль Навроцький