Навроцкий назвал вступление Украины в ЕС угрозой для польских фермеров

Угроза для польских аграриев

Польша в настоящее время вынуждена бороться с последствиями торгового соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР.

По словам Навроцкого, он делает все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия для польских фермеров, несмотря на то, что "вступил в игру слишком поздно".

Отдельно польский лидер остановился на евроинтеграционных устремлениях Киева, которые, по его мнению, создают значительные вызовы для польского рынка.

"Я также признаю, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польского сельского хозяйства", - подчеркнул Навроцкий.

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Защита внутреннего рынка

Он заверил, что с пониманием относится к европейскому курсу Украины, но интересы польских производителей для него всегда будут на первом месте.

"Я президент Польши, и, понимая стремления Украины, я всегда буду поддерживать благоприятное отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, в частности в контексте "Зеленого соглашения" и решений ЕС", - заявил он.

Президент Польши подытожил, что польская земля слишком красива, а местные фермеры - слишком эффективны и талантливы, чтобы "отдать польское сельское хозяйство идеологии или кому-то другому".