Полноправного членства Украины в ЕС до конца войны не будет, - Мерц

Украина не сможет стать полноправным членом Европейского Союза до окончания войны. Однако у Киева есть возможность получить статус ассоциированного члена в качестве промежуточного этапа интеграции.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после заседания Европейского совета в Брюсселе.

Альтернативная модель интеграции

Канцлер Германии пояснил, что предложенная им модель ассоциированного членства для Украины не требует внесения каких-либо изменений в учредительные договоры ЕС. Подобные прецеденты в истории европейского объединения уже имели место.

"Ассоциированное членство возможно без изменения договоров. И у нас есть для этого прецеденты", - отметил Мерц.

В качестве примера он привел объединение Германии, когда для представителей бывшей ГДР ввели статус наблюдателей в Европарламенте без права голоса.

Отличие Украины от Балкан

Мерц подчеркнул, что ситуация в Украине уникальна и существенно отличается от ситуации в странах Западных Балкан именно из-за полномасштабных боевых действий.

"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза, но она могла бы стать ассоциированным членом Европейского Союза, а затем - полноправным членом Европейского Союза", - резюмировал немецкий лидер.

Это предложение и в целом вопрос расширения блока европейские лидеры планируют подробно обсудить в ходе следующего заседания Европейского совета, которое состоится в октябре.

По словам канцлера, эти инициативы пока "лежат на столе".