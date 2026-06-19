Навроцький назвав вступ України до ЄС загрозою для польських фермерів

Загроза для польських аграріїв

Польща наразі змушена боротися з наслідками торговельної угоди між Євросоюзом та Меркосур.

За словами Навроцького, він робить усе можливе, щоб мінімізувати негативні наслідки для польських фермерів, попри те, що "вступив у гру занадто пізно".

Окремо польський лідер зупинився на євроінтеграційних прагненнях Києва, які, на його думку, створюють значні виклики для польського ринку.

"Я також визнаю, що вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства", - наголосив Навроцький.

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Захист внутрішнього ринку

Він запевнив, що з розумінням ставиться до європейського курсу України, але інтереси польських виробників для нього завжди будуть на першому місці.

"Я президент Польщі, і, розуміючи прагнення України, я завжди підтримуватиму добре ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції, зокрема в контексті Зеленої угоди та рішень ЄС", - заявив він.

Президент Польщі резюмував, що польська земля є надто красивою, а місцеві фермери - надто ефективними та талановитими, щоб "віддати польське сільське господарство ідеології чи комусь іншому".