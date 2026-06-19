Навроцький назвав вступ України до ЄС загрозою для польських фермерів

Потенційне членство України в Європейському Союзі несе серйозні ризики для польського аграрного сектору. Захист місцевих виробників залишатиметься ключовим пріоритетом для Варшави.
Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Канцелярію польського президента.
Польща наразі змушена боротися з наслідками торговельної угоди між Євросоюзом та Меркосур.
За словами Навроцького, він робить усе можливе, щоб мінімізувати негативні наслідки для польських фермерів, попри те, що "вступив у гру занадто пізно".
Окремо польський лідер зупинився на євроінтеграційних прагненнях Києва, які, на його думку, створюють значні виклики для польського ринку.
"Я також визнаю, що вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства", - наголосив Навроцький.
Він запевнив, що з розумінням ставиться до європейського курсу України, але інтереси польських виробників для нього завжди будуть на першому місці.
"Я президент Польщі, і, розуміючи прагнення України, я завжди підтримуватиму добре ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції, зокрема в контексті Зеленої угоди та рішень ЄС", - заявив він.
Президент Польщі резюмував, що польська земля є надто красивою, а місцеві фермери - надто ефективними та талановитими, щоб "віддати польське сільське господарство ідеології чи комусь іншому".
Нагадаємо, раніше навколо термінів та умов вступу України до Європейського Союзу розгорнулися активні дискусії серед європейських лідерів та дипломатів.
Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повноправного членства України в ЄС до кінця війни не буде. Замість цього Берлін запропонував Києву альтернативну модель інтеграції у вигляді асоційованого членства, що є проміжним етапом та не потребує зміни установчих договорів блоку.
Водночас у Брюсселі оптимістичніше оцінюють часові межі повноцінного приєднання.
Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що 2030 рік є цілком "життєздатним" терміном для вступу України до блоку, оскільки країна демонструє високу готовність до проведення необхідних реформ та узгодження законодавства з нормами ЄС.
Цьому передував важливий дипломатичний крок у Люксембурзі, де Україна та Молдова офіційно запустили перший етап переговорів про членство в ЄС.
Сторони розпочали роботу над першим кластером, який охоплює питання верховенства права та демократії, що відкрило шлях до подальших перемовин за іншими ключовими напрямками, такими як єдиний ринок та економічна політика.