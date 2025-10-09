Даже ХАМАС уже демонстрирует готовность к переговорам, но не Путин, - Зеленский
Уже даже ХАМАС демонстрирует готовность к переговорам с Израилем по Сектору Газа. А российский диктатор Владимир Путин до сих пор не хочет начинать диалог по завершению войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее сможет достичь мира.
"И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Бесспорно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что", - подчеркнул президент.
По его словам, Украина вместе с партнерами создает условия для принуждения России к миру, и это будет сделано.
"Мы поддерживаем все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитываем, что справедливое давление на Россию приведет к миру и для Украины, и для всего нашего региона. Важно, чтобы лидерство Соединенных Штатов Америки работало и в дальнейшем", - добавил Зеленский.
Соглашение по Газе
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта в Секторе Газа, в котором указаны 20 пунктов.
Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Руководителями Совета станут сам Трамп и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
6 октября в Египте начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом, в которых посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
А уже 9 октября президент Трамп рассказал, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап американского мирного плана.
По словам американского лидера, фактически ХАМАС согласился освободить всех заложников, а Израиль - отвести своих солдат к согласованной линии.
Трамп также заявил, что боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников. При этом в Египте планируется подписание финального соглашения по Газе.
Путин препятствует мирному процессу
Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает всячески препятствовать мирному процессу.
В частности, глава Кремля так и не согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на то, что украинский лидер неоднократно выражал готовность к таким переговорам.
Также Россия за последние несколько недель усилила массированные удары по Украине. Враг применяет большое количество беспилотников и ракет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин его подвел в вопросе урегулирования войны РФ против Украины.
В то же время СМИ сообщали, что Трамп во время выступлений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал несколько заявлений, свидетельствующих, что он "умывает руки" от войны в Украине.