ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп назвал место финальной сделки по Газе и дату освобождения заложников ХАМАС

Вашингтон, Четверг 09 октября 2025 19:38
UA EN RU
Трамп назвал место финальной сделки по Газе и дату освобождения заложников ХАМАС Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников. При этом в Египте планируется подписание финальной сделки по Газе.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время заседания Кабинета министров.

"Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников (ХАМАС - ред.), и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября - ред.)", - отметил Трамп.

По его словам, освобождение заложников - это сложный процесс и он "предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы.

"Мы отправимся в Египет, где состоится подписание дополнительного соглашения. Мы уже подписали соглашение от моего имени, но теперь состоится официальное подписание", - уточнил американский лидер.

Также он обратил внимание, что страны Ближнего Востока, от Катара до Саудовской Аравии и ОАЭ, и богатые, и менее богатые, "все они объединились".

Президент уточнил, что Сектор Газа будет "перестроен".

"В этой части мира некоторые страны обладают огромным богатством, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы", - отметил он.

Сделка по Газе

Напомним, в ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап американского мирного плана.

По словам американского лидера, фактически ХАМАС согласился освободить всех заложников, а Израиль - отвести своих солдат к согласованной линии.

На этом фоне в СМИ появились слухи о том, что полноценная мирная сделка должна быть подписана в Египте.

Также вчера, 8 октября, Трамп анонсировал свою поездку на Ближний Восток. По словам президента, его визит, вероятно, состоится в воскресенье, 12 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Египет Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
Новости
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны