Навіть ХАМАС вже демонструє готовність до переговорів, але не Путін, - Зеленський

Вже навіть ХАМАС демонструє готовність до переговорів з Ізраїлем щодо Сектору Газа. А російський диктатор Володимир Путін досі не хоче розпочинати діалог щодо завершення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше зможе досягти миру.

"І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що", - наголосив президент.

За його словами, Україна разом із партнерами створює умови для примусу Росії до миру, і це буде зроблено.

"Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі", - додав Зеленський.