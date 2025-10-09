Навіть ХАМАС вже демонструє готовність до переговорів, але не Путін, - Зеленський
Вже навіть ХАМАС демонструє готовність до переговорів з Ізраїлем щодо Сектору Газа. А російський диктатор Володимир Путін досі не хоче розпочинати діалог щодо завершення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше зможе досягти миру.
"І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що", - наголосив президент.
За його словами, Україна разом із партнерами створює умови для примусу Росії до миру, і це буде зроблено.
"Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі", - додав Зеленський.
Угода щодо Гази
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп запропонував план врегулювання конфлікту у Секторі Газа, в якому зазначені 20 пунктів.
Документ передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка буде наглядати за "технократичним, аполітичним палестинським комітетом", що відповідає за щоденне управління Газою. Очільниками Ради стануть сам Трамп та експрем'єр Британії Тоні Блер.
6 жовтня в Єгипті розпочалися непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАСом, в яких посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.
А вже 9 жовтня президент Трамп розповів, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап американського мирного плану.
За словами американського лідера, фактично ХАМАС погодився звільнити всіх заручників, а Ізраїль - відвести своїх солдатів до узгодженої лінії.
Трамп також заявив, що бойовики ХАМАС повинні вже в першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників. При цьому в Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази.
Путін перешкоджає мирному процесу
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує всіляко перешкоджати мирному процесу.
Зокрема, глава Кремля так і не погодився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, попри те, що український лідер неодноразово висловлював готовність до таких переговорів.
Також Росія за останні кілька тижнів посилила масовані удари по Україні. Ворог застосовує велику кількість безпілотників і ракет.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін його підвів у питанні врегулювання війни РФ проти України.
Водночас ЗМІ повідомляли, що Трамп під час виступів в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив кілька заяв, які свідчать, що він "умиває руки" від війни в Україні.