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Вклад в космическую оборону: Дания обеспечит Украину спутниковой связью

Понедельник 14 июля 2025 20:24
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Вклад в космическую оборону: Дания обеспечит Украину спутниковой связью Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Дании решило предоставить Украине услуги спутниковой связи через Агентство Европейского союза по оборонным вопросам (EDA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Как отметил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, с помощью такого решения Дания сделает свой вклад в космическую оборону Украины.

"Космос - это сфера, которая все больше требует внимания оборонной политики. В тесном сотрудничестве с Агентством ЕС по вопросам обороны Дания теперь способствует укреплению спутниковой связи Украины в ее обороне против России. Космические решения имеют огромный потенциал, который может способствовать укреплению обороны Украины, Дании и Европы", - заявил он.

Отмечается, что в рамках проекта ВСУ получит доступ к специальным терминалам доступа к спутниковой связи.

"Это в значительной степени будет способствовать способности Украины продолжать свою борьбу за свободу против незаконного российского вторжения. Терминалы обеспечат надежную и безопасную связь, которая может иметь решающее значение для проведения военных операций. Это решение востребовано Украиной", - сообщили в Минобороны Дании.

Как уточнили в ведомстве, представители EDA ожидают, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных проектов для ВСУ.

Помощь Украине от Дании

Напомним, в мае правительство Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 4 млрд датских крон (536 млн евро).

В апреле правительство Дании объявило о новом оборонном пакете для Украины объемом 6,7 млрд датских крон (около 995 млн долларов). Средства будут распределены в течение 2025-2027 годов. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, артиллерийские средства и финансовая поддержка Воздушных сил ВСУ.

Также в марте Минобороны Дании заявило о намерениях инвестировать около 40 млн евро в специальный инновационный фонд. Его целью является усиление технологических возможностей украинской армии в условиях современной войны.

Кроме того, украинское оружие будут производить на территории Дании. Соответствующее соглашение подписали в Копенгагене 4 июля.

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