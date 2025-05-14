Спутники, разведка и защита неба: что будет делать "космическая" структура Минобороны

В марте в Украине создали Управление космической политики. Теперь стало известно, кто войдет в состав новой структуры и чем она будет заниматься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

По словам Минобороны, в современной войне развитие космических возможностей стало критически важным. Именно поэтому многие страны создают отдельные космические командования или силы. Поэтому и в Украине появилось свое Управление космической политики.

Новая структура необходима Украине, чтобы закрыть три основные потребности в космосе - в спутниковой связи, разведке и раннем предупреждении о ракетной опасности. Ведь спутниковая связь - одна из важнейших потребностей современной армии. Разведка - основа эффективного планирования операций. А оперативное выявление пусков ракет критически важно для работы систем ПВО и сохранения жизней украинцев.

Что такое Управление космической политики

"Управление космической политики в сфере обороны - это центр компетенций, который обеспечит согласованность усилий в сфере военного космоса и станет площадкой взаимодействия со всеми участниками космической экосистемы", - рассказали в министерстве.

Его участниками будут:

органы военного управления сил безопасности и обороны;

Государственное космическое агентство Украины;

государственные учреждения, касающиеся сферы космической деятельности;

страны-партнеры - через совместные программы и обмен данными;

предприятия, которые разрабатывают инновационные технологии, спутниковые системы, предоставляют услуги по космическому мониторингу;

университеты, исследовательские центры и лаборатории, которые работают над созданием новых решений в космической отрасли.

Чем будет заниматься Управление космической политики

Управление будет работать по трем основным направлениям, говорят в Минобороны.

Во-первых, оно будет совершенствовать нормативно-правовую базу и разрабатывать документы для развития космических возможностей войска.

Вторым направлением работы ведомства будет технологическая экспертиза. Управление будет сотрудничать с научными учреждениями, центрами и разработчиками - искать перспективные технологии, специалистов для интеграции в оборону.

Также управление будет налаживать партнерства с международными правительственными и коммерческими структурами, заключать контракты на поставку технологий и данных.

Сколько людей будет работать и как будут финансировать Управление

Сейчас команда Управления почти сформирована и будет насчитывать около 20 специалистов с глубокой специализацией и практическим опытом, говорят в Минобороны. В ее состав войдут военные юристы, эксперты в таких областях, как спутниковая связь, дистанционное зондирование Земли, навигация, и специалисты, ответственные за взаимодействие с поставщиками оборонного сектора.

Финансирование Управления космической политики будет происходить в пределах имеющегося бюджета Минобороны путем перераспределения ресурсов.