ua en ru
Вт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стандарты НАТО в Украине. ВСУ теперь будут проводить "воздушные и космические операции"

Вторник 28 ноября 2023 19:28
UA EN RU
Стандарты НАТО в Украине. ВСУ теперь будут проводить "воздушные и космические операции" Иллюстративное фото: Минобороны Украины рассказало о введении стандарта НАТО о воздушных и космических операциях (facebook.com kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах ввели еще ряд стандартов НАТО. Среди обновленных доктрин станет применяться понятие "воздушных и космических операций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве уточнили, что в октябре - ноябре были введены еще четыре стандарта НАТО. Среди них:

  • "Воздушные и космические операции" (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).
  • "Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах).
  • "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций).
  • "Проведение сухопутных тактических действий" (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании).

Стандарты НАТО в Украине

Отметим, что всего в Североатлантическом альянсе существует 1135 стандартов. В настоящее время в Вооруженных силах Украины и Минобороны было введено уже 280 из них, что составляет около четверти от общего количества.

  • 174 были введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО);
  • 106 - так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

При этом в МОУ напомнили, что еще в феврале этого года насчитывалось только 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но "полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство".

Также оборонном ведомстве подчеркивают, что введение стандартов НАТО в состав сектора безопасности и обороны является приоритетной задаче для Украины на пути к членству в НАТО.

Напомним, ранее в сентябре в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о работе "народного спутника" ICEYE за год, и отметили, что он помог Силам обороны в нанесении ударов по кораблю и подводной лодке оккупантов в Севастопольской бухте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины НАТО Вооруженные силы Украины
NEWS
Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены
Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно