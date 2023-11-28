Стандарты НАТО в Украине. ВСУ теперь будут проводить "воздушные и космические операции"
В Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах ввели еще ряд стандартов НАТО. Среди обновленных доктрин станет применяться понятие "воздушных и космических операций".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
В оборонном ведомстве уточнили, что в октябре - ноябре были введены еще четыре стандарта НАТО. Среди них:
- "Воздушные и космические операции" (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).
- "Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах).
- "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций).
- "Проведение сухопутных тактических действий" (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании).
Стандарты НАТО в Украине
Отметим, что всего в Североатлантическом альянсе существует 1135 стандартов. В настоящее время в Вооруженных силах Украины и Минобороны было введено уже 280 из них, что составляет около четверти от общего количества.
- 174 были введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО);
- 106 - так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.
При этом в МОУ напомнили, что еще в феврале этого года насчитывалось только 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но "полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство".
Также оборонном ведомстве подчеркивают, что введение стандартов НАТО в состав сектора безопасности и обороны является приоритетной задаче для Украины на пути к членству в НАТО.
Напомним, ранее в сентябре в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о работе "народного спутника" ICEYE за год, и отметили, что он помог Силам обороны в нанесении ударов по кораблю и подводной лодке оккупантов в Севастопольской бухте.
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