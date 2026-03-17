США готовятся к войне на орбите? в "Золотой купол" добавят космические системы
США увеличивают финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол", сосредотачиваясь на развитии космических возможностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам руководителя программы, генерала Космических сил США Майкла Гетлейна, стоимость проекта выросла до 185 млрд долларов, в частности из-за дополнительных 10 млрд долларов, направленных на развитие ключевых космических компонентов.
"Нас попросили ускорить развитие некоторых космических возможностей", - отметил он, выступая на конференции McAleese Defense Programs Conference в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Речь идет о расширении наземных средств обороны, таких как перехватывающие ракеты, датчики и системы управления, а также добавление космических элементов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия угрозам, поступающим с орбиты. К ним будут относиться современные спутниковые сети и вооружение на орбите, о котором до сих пор идут споры.
Гетлейн отметил, что новые возможности нужны на фоне роста угроз, связанных с развитием гиперзвукового оружия.
Среди ключевых направлений финансирования - программы отслеживания ракет, космическая сеть передачи данных и система HBTSS, предназначенная для обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей.
К проекту уже присоединились крупные оборонные компании, в частности Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman.
Руководитель программы также подчеркнул, что полноценная система ПРО должна быть создана в течение следующего десятилетия.
"Они не оценивают то, что я создаю", - добавил Гетлейн, комментируя оценки стоимости программы, которые превышают 1 трлн долларов.
По его словам, ключевую роль в проекте играет система управления, которую он назвал "секретным ингредиентом" "Золотого купола".
В то же время одним из самых больших вызовов остаются космические перехватчики, в частности вопрос их стоимости и масштабирования.
Напомним, в конце прошлого года США направили почти 1 млрд долларов на модернизацию космической системы раннего предупреждения о ракетных атаках - это часть оборонной концепции "Золотой купол", которую продвигает Дональд Трамп.
Впоследствии стало известно, что Вашингтон реализует проект совместно с Канадой, создавая единый противоракетный щит для Северной Америки. Также Трамп заявлял о необходимости контроля над Гренландией для развертывания элементов системы ПРО.
Кроме того, Япония планирует присоединиться к инициативе и увеличить производство ракет по запросу США. Ожидается, что об этом могут объявить во время встречи лидеров двух стран 19 марта.