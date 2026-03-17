США готовятся к войне на орбите? в "Золотой купол" добавят космические системы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам руководителя программы, генерала Космических сил США Майкла Гетлейна, стоимость проекта выросла до 185 млрд долларов, в частности из-за дополнительных 10 млрд долларов, направленных на развитие ключевых космических компонентов.

"Нас попросили ускорить развитие некоторых космических возможностей", - отметил он, выступая на конференции McAleese Defense Programs Conference в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Речь идет о расширении наземных средств обороны, таких как перехватывающие ракеты, датчики и системы управления, а также добавление космических элементов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия угрозам, поступающим с орбиты. К ним будут относиться современные спутниковые сети и вооружение на орбите, о котором до сих пор идут споры.

Гетлейн отметил, что новые возможности нужны на фоне роста угроз, связанных с развитием гиперзвукового оружия.

Среди ключевых направлений финансирования - программы отслеживания ракет, космическая сеть передачи данных и система HBTSS, предназначенная для обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей.

К проекту уже присоединились крупные оборонные компании, в частности Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman.

Руководитель программы также подчеркнул, что полноценная система ПРО должна быть создана в течение следующего десятилетия.

"Они не оценивают то, что я создаю", - добавил Гетлейн, комментируя оценки стоимости программы, которые превышают 1 трлн долларов.

По его словам, ключевую роль в проекте играет система управления, которую он назвал "секретным ингредиентом" "Золотого купола".

В то же время одним из самых больших вызовов остаются космические перехватчики, в частности вопрос их стоимости и масштабирования.