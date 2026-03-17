ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США готовятся к войне на орбите? в "Золотой купол" добавят космические системы

21:30 17.03.2026 Вт
2 мин
Стоимость американского противоракетного щита выросла еще на 10 млрд и составляет 185 млрд долларов
aimg Мария Науменко
США готовятся к войне на орбите? в "Золотой купол" добавят космические системы фото: "Золотой купол" получит еще 10 млрд долларов финансирования (Getty Images)

США увеличивают финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол", сосредотачиваясь на развитии космических возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам руководителя программы, генерала Космических сил США Майкла Гетлейна, стоимость проекта выросла до 185 млрд долларов, в частности из-за дополнительных 10 млрд долларов, направленных на развитие ключевых космических компонентов.

"Нас попросили ускорить развитие некоторых космических возможностей", - отметил он, выступая на конференции McAleese Defense Programs Conference в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Речь идет о расширении наземных средств обороны, таких как перехватывающие ракеты, датчики и системы управления, а также добавление космических элементов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия угрозам, поступающим с орбиты. К ним будут относиться современные спутниковые сети и вооружение на орбите, о котором до сих пор идут споры.

Гетлейн отметил, что новые возможности нужны на фоне роста угроз, связанных с развитием гиперзвукового оружия.

Среди ключевых направлений финансирования - программы отслеживания ракет, космическая сеть передачи данных и система HBTSS, предназначенная для обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей.

К проекту уже присоединились крупные оборонные компании, в частности Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman.

Руководитель программы также подчеркнул, что полноценная система ПРО должна быть создана в течение следующего десятилетия.

"Они не оценивают то, что я создаю", - добавил Гетлейн, комментируя оценки стоимости программы, которые превышают 1 трлн долларов.

По его словам, ключевую роль в проекте играет система управления, которую он назвал "секретным ингредиентом" "Золотого купола".

В то же время одним из самых больших вызовов остаются космические перехватчики, в частности вопрос их стоимости и масштабирования.

Напомним, в конце прошлого года США направили почти 1 млрд долларов на модернизацию космической системы раннего предупреждения о ракетных атаках - это часть оборонной концепции "Золотой купол", которую продвигает Дональд Трамп.

Впоследствии стало известно, что Вашингтон реализует проект совместно с Канадой, создавая единый противоракетный щит для Северной Америки. Также Трамп заявлял о необходимости контроля над Гренландией для развертывания элементов системы ПРО.

Кроме того, Япония планирует присоединиться к инициативе и увеличить производство ракет по запросу США. Ожидается, что об этом могут объявить во время встречи лидеров двух стран 19 марта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Космическая разведка ПВО ПРО
Новости
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО