Зачем США редкоземельные металлы и выгодно ли Украине их продавать: что говорят эксперты

Содержание:

Зачем США украинское критическое сырье

На сегодня США и ЕС активно внедряют современные технологии в сферах аккумулирования энергии, транспорта, производства "зеленой" электроэнергии, аэрокосмической отрасли и тому подобное. Аккумуляторы, солнечные батареи, ядерные реакторы, спутники - все это требует сырья со специфическими свойствами - критического сырья. К такому относится уран, литий, титан, графит и другие минералы.

Часть из этих веществ относят к категории редкоземельных металлов, поскольку они встречаются в породах в небольших количествах и их извлечение связано со сложными, дорогостоящими и достаточно не экологичными процессами переработки.

Именно в этих процессах, в течение последних десятилетий первенство получил Китай.

"Эта страна добывает критическое сырье не только у себя, но в других странах мира, а также концентрирует более 90% переработки большинства этих минералов", - прокомментировал РБК-Украина экс-глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

Он пояснил, что на мировом рынке сложилась следующая ситуация: Китай занял первенство в добыче и переработке критического сырья, а США и ЕС - стали импортерами этой продукции и попали в зависимость от Поднебесной.

В комментарии РБК-Украина экс-руководитель "Объединенной горно-химической компании" (ОГКХ), которая занимается добычей титанового сырья, Егор Перелыгин привел пример доминирующей позиции Китая.

"Китай добывает более трети титаносодержащих минералов в мире и производит почти 70% мирового объема титановой губки. При этом Китай представляет собой половину мировых производственных мощностей по переработке титаносодержащего сырья в пигмент, который содержит диоксид титана", - сказал Егор Перелыгин.

По словам эксперта, также Китай перерабатывает около 60-70% всего мирового лития, 80% висмута и вольфрама и доминирует в сфере переработки кобальта.

"Китай имеет существенное влияние на мировую добычу теллура, индия, германия, гафния, и молибдена. Китай является почти мировым монополистом в переработке графита", - сказал Егор Перелыгин, добавив, что китайские корпорации CATL и BYD производят более 50% всех литий-ионных аккумуляторов в мире.

В свою очередь США, добавил эксперт, стали 100%-м импортером, например, титановой губки, которая необходима для космических программ и военной отрасли. В свете такой зависимости, говорит Роман Опимах, Запад очень заинтересован отвоевать свои позиции на рынке критических минералов.

"У США такая же цель, как и большинства западноевропейских стран - это обезопасить свои пути поставки критического сырья, которое так необходимо для перевода экономики на "зеленый" курс и использования других современных технологий", - сказал экс-глава Госгеонедра.

Выгодно ли Украине продавать свои редкоземы

Имея богатые залежи критического сырья, наша страна имеет интерес в их разработке.

"Украина на сто процентов заинтересована в том, чтобы разрабатывать эти залежи и желательно их перерабатывать и производить, по меньшей мере, промежуточную продукцию", - сказал Роман Опимах, добавив, если бы удалось развернуть добычу и производство хотя бы полуфабрикатов, это существенно усилило бы экономический потенциал Украины.

География залежей критического сырья (Инфографика РБК-Украина)

Экс-глава Госгеонедра подчеркнул, что богатство минеральной базы - это необходимое, но недостаточное условие, ведь Украине не хватает технологий, капитала, а также нужен рынок сбыта. "США - это большой рынок, они обладают значительным капиталом и технологиями, именно тем, что нужно Украине для разработки этих полезных ископаемых", - добавил он.

По словам Егора Перелыгина, Украина имеет исходные данные, чтобы позиционировать себя как "промышленный хаб" для добычи и переработки критических минералов.

"Если хорошо будем работать с формированием приоритетов, если сможем идентифицировать наши ключевые сильные стороны и если создадим достаточно конкурентных преимуществ для реиндустриализации, то, возможно, мы сможем создать настоящую историю успеха", - добавил он.

Что известно о соглашении с США

Еще в середине октября 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сосредоточены природные ресурсы, в том числе критически важные металлы, ценой в триллионы долларов США. Он добавил, что наша страна предлагает партнерам из США и ЕС заключить специальные соглашения по совместной защите, инвестированию в эти ресурсы.

Предложение по редкоземельным металлам заинтересовало администрацию нового президента США Дональда Трампа. В рамках переговорного процесса, 12 февраля 2025 года в Украину приехал министр финансов США Скотт Бессент, который привез в Украину проект соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на 500 млрд долларов в обмен на помощь Вашингтона. Киев отказался подписывать соглашение, поскольку оно не содержало гарантий безопасности для Украины.

Затем США предложили второй проект соглашения, в котором предлагалось образовать фонд размером 500 миллиардов долларов, который должна была наполнять Украина, в том числе из доходов от добычи критического сырья. 23 февраля Зеленский заявил, что он не признает такие суммы задолженности перед США, сообщил, что второй проект не содержит гарантий безопасности и отказался его подписывать.

24 февраля издание Axios сообщило, что США и Украина находятся на финальном этапе переговоров по заключению соглашения о доступе к украинским минералам. По информации издания, в проекте соглашения, которым оно владеет, снова нет обязательств США по обеспечению безопасности Украины после войны, но остается пункт о фонде размером 500 миллиардов долларов, который должен наполняться из доходов от добычи украинских минералов.

25 февраля издание Financial Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения о редкоземельных металлах. Представители Киева отметили, что им удалось выторговать более выгодные условия, в частности США сняли требование о 500 миллиардах долларов долга.

Окончательный вариант соглашения (от 24 февраля) предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50 % доходов от "будущей монетизации" принадлежащих государству минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

Фонд будет инвестировать в проекты в Украине. В него не будут входить минеральные ресурсы, средства от которых уже поступают в госбюджет, он не будет охватывать деятельность "Нафтогаза" и "Укрнафты", крупнейших украинских производителей газа и нефти.

В проекте соглашения остаются отсутствующими гарантии безопасности со стороны США.