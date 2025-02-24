Путин созвал совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов в РФ

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на российские СМИ.

Путин заявил, что редкоземельные металлы являются критически важными для микроэлектроники, энергетики, цифровой экономики, а также гражданского и оборонного секторов России. По его мнению, развитие этой отрасли поможет нарастить РФ экономику.

"Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики. Во многих секторах гражданской и оборонной сферы", - заявил глава Кремля.

В то же время, Путин поручил нарастить потенциал российской промышленности в сфере новых материалов. В частности, наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку, вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью.

"Объем выпуска такой продукции должен вырасти кратно. Подчеркну, речь идет действительно о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны", - сказал диктатор.

Редкоземельные металлы в России

Россия обладает значительными запасами редкоземельных металлов, которые являются критически важными для современной технологической промышленности. Основные залежи расположены в Мурманской области, Красноярском крае, Якутии и других регионах. Однако, несмотря на богатые ресурсы, сейчас Россия отстает от мировых лидеров, таких как Китай, в добыче и переработке РЗМ.

Путин неоднократно подчеркивал необходимость расширения добычи и переработки редкоземельных металлов как стратегического приоритета для экономики РФ. Были увеличены инвестиции в этот сектор.

Кроме экономической выгоды, Кремль рассматривает редкоземельные металлы как важный геополитический инструмент. В условиях санкционного давления со стороны Запада Москва может использовать контроль над стратегическим сырьем для усиления своего влияния на международных рынках. В то же время другие страны сомневаются, что Россия сможет быстро развить этот сектор до уровня Китая, учитывая технологические ограничения, недостаток инвестиций и сложность переработки таких материалов.

Соглашение между Украиной и США

Напомним, недавно власти США предложили Украине подписать соглашение, которое предусматривает передачу части украинских редкоземельных металлов в пользу США.

Сначала в Вашингтоне предлагали Киеву создать фонд на 500 млрд долларов, куда бы направили доходы с продажи редкоземельных ресурсов. Согласно инициативе, США должны были бы получить экономические и управленческие права в этом фонде. По мнению президента США Дональда Трампа, таким образом Украина "отдала бы долг" за предоставленную ей американскую помощь.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что США предоставили украинцам помощь на 100 млрд долларов. И он не собирается признавать гранты долгами.