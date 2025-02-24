Сделка на 500 млрд. Зачем Трампу украинские недра и что может предложить ему Зеленский

Президент Владимир Зеленский 23 февраля во время пресс-конференции прокомментировал варианты соглашения о недрах, которые предоставили США, и объяснил почему Украина отказалась их подписывать.

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Какие условия выдвинули США

Во время пресс-конференции, которая прошла 23 февраля в рамках форума "Украина. Год 2025", Владимир Зеленский описал оба проекта соглашения, которые предлагала американская сторона. В первом варианте соглашения американские партнеры хотели поделить существующие доходы от добычи украинских полезных ископаемых 50% на 50%. Украинская сторона отвергла такие условия. По словам Зеленского, если бы американцы предложили делить пополам доходы от добычи полезных ископаемых на землях, которые в будущем будут освобождены, в том числе с помощью американского оружия, такой вариант Киев готов был бы рассмотреть.

Во втором проекте соглашения Украине предлагалось признать долг в размере 500 миллиардов долларов и образовать фонд, который будет полностью подконтролен Вашингтону и будет наполняться средствами от добычи полезных ископаемых. В год Украина получает доходов от пользования недрами на сумму 2 миллиарда долларов, соответственно, эти средства должны поступать в этот фонд. Такие условия, заявил Зеленский, не является совместной инвестицией, ведь Украина должна наполнять этот фонд, а США - только пользоваться этими средствами.

"Если эти деньги идут в фонд (от Украины - ред.) и ничего из-за рубежа не приходит в этот фонд, а все внутри страны, это мы отдаем долг", - прокомментировал Зеленский.

Он добавил, что во втором проекте соглашения США предлагали, чтобы на каждый инвестированный с их стороны доллар Украина возвращала два доллара, таким образом, уровень доходности на вложенную американцами инвестицию составлял бы 100%. Зеленский задался вопросом, неужели на мировом рынке оружия, где США являются активным продавцом, они могут получить такого уровня доходность.

Президент подчеркнул, что оба проекта соглашения не содержали никаких гарантий безопасности для Украины. "В соглашении нужно, чтобы было то, чего пока нет, - гарантии безопасности, которые мы должны получить от США", - сказал он.

Ответ Киева

Зеленский заявил, что Украина не признает долг перед США в размере 500 миллиардов долларов, ведь объем полученной от Штатов помощи составил лишь 100 миллиардов долларов. Он добавил, общий объем расходов на ведение войны, начиная с 24 февраля 2022 года, составил 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов - это доля самой Украины, 100 миллиардов предоставила Европа и партнеры (например, Япония) и еще 100 миллиардов - это доля США.

"Я знаю, что у нас было 100 (миллиардов долларов) и это факт. Я не собираюсь признавать 500... Даже 100 миллиардов я не готов фиксировать, потому что мы не должны признавать гранты как долги", - сказал Зеленский, пояснив, что сумма финансирования от США, которая была утверждена еще при администрации Джо Байдена, в значительной степени имела грантовый, то есть безвозвратный характер. Более того, предоставление этой помощи было поддержано двумя партиями Конгресса. Даже если этот факт не нравится нынешней администрации, добавил Зеленский, это были заключенные соглашения, которых надо придерживаться.

В результате, Зеленский отказался подписывать оба проекта соглашения и заявил: "Я не подписываю то, что будут оплачивать 10 поколений украинцев". Он добавил, что нужно, во-первых, пересмотреть финансовые обязательства Украины, а, во-вторых, четко определить гарантии безопасности, которые должны включать дополнительные средства ПВО, ракеты, другое обеспечение украинской армии, а также boots on the ground - иностранные войска на территории Украины. Зеленский подчеркнул, что просто присутствие американского бизнеса в Украине не является гарантиями безопасности и не остановит Россию от новой агрессии.

"Если вы считаете, что экономическое соглашение является частью гарантий безопасности, то почему бы там, где будут присутствовать интересы вашего бизнеса, не может быть ваших boots on the ground. Логично? Мне кажется логично. Я сделал такой пас в сторону США. Мы еще не получили ответа", - сказал Зеленский.

Нынешнее состояние переговоров

По словам Зеленского, во время переговоров 23 февраля со стороны американцев уже не звучала сумма долга в 500 миллиардов долларов.

"И министры, и представители наших компаний, и мой глава офиса (Андрей Ермак - ред.), они сейчас на связи с Волтцем (Майк Волтц - советник президента США по вопросам национальной безопасности - ред.) и его командой. Они общаются о сделке. Нет уже 500 миллиардов. Мне кажется, нет процентов. Видите, мы продвигаемся вперед", - прокомментировал Зеленский.

По его словам, Украина готова обсуждать с США соглашение о новой военной или финансовой помощи на чисто коммерческих началах, с выплатой процентов, но не пересматривая договоренностей, достигнутых с администрацией Байдена.

Что реально может предложить Украина

В комментарии РБК-Украина экс-руководитель "Объединенной горно-химической компании", которая занимается добычей титанового сырья, Егор Перелыгин сказал, что на сегодня Украина может предложить 5-6 реальных проектов по добыче критического минерального сырья. В частности, это добыча титанового сырья.

"Мы являемся страной, которая имеет достаточно неплохую позицию в добыче и переработке титаносодержащих минералов и концентратов. У нас есть достаточно ресурсной базы, запасов для того, чтобы предлагать проекты связанные с титаном", - сказал он, добавив, что в Украине сохранился кадровый потенциал, а также была переработка титановой руды, например, на "Запорожском титаново-магниевом комбинате".

По словам эксперта, активный интерес США к критическому сырью связан с высокими успехами Китая в этой сфере, ведь Поднебесная добывает более 60% всех редкоземельных элементов в мире и перерабатывает 87% соответствующего сырья. Штаты значительно отстают от китайцев в этом вопросе и зависимы от них во многих позициях, например, в вопросе импорта графита.

"Мы можем предлагать свою ресурсную базу, у нас есть несколько интересных месторождений, у нас достаточно большие запасы графита в стране", - сказал Егор Перелыгин, добавив, что также можно предложить проекты по добыче марганца, лития и урана. Однако для увеличения привлекательности проектов надо решить ряд проблем, о которых уже упоминалось в публикации РБК-Украина.

По его словам, Украина также может рассматривать варианты приватизации государственных компаний, которые работают в сфере недропользования. "Всегда есть возможность приватизации. Это абсолютно действующий механизм, я не вижу проблем его применять. Юридическое поле для этого существует", - добавил он.

Во время пресс-конференции Зеленский сказал, что поручил Государственной службе геологии и недр провести ревизию всех выданных специальных разрешений (лицензий) на пользование недрами. Эта проверка необходима для обновления геологической информации, которая была собрана еще в советские времена. Такой аудит также поможет разобраться, кто и какие имеет права на разработку недр и что, в сухом остатке, можно действительно положить на стол переговоров с американцами.

Важным аспектом является наличие уже частного собственника на то или иное спецразрешение, что не позволяет его передать или даже предлагать другой стороне. Комментируя этот аспект сырьевой сделки, Зеленский сообщил, что во время аудита будет проверять законность получения лицензий на разработку недр. Более того, он заявил, что государство будет проводить национализацию тех спецразрешений, которые были получены незаконным способом.

"Будут соответствующие решения - законно что-то принадлежит, что-то незаконно... Там где все справедливо и бизнес этим занимается, будем их защищать. Там, где спящие лицензии (те, которые были приобретены, но уже длительное время не разрабатываются - ред.) и кто-то что-то ограбил, будем это возвращать", - сказал президент.

Подытоживая всю противоречивую информацию вокруг соглашения с США, Зеленский заявил, что украинская сторона выступает за заключение равноправного соглашения. "Хочется, чтобы соглашение было без скандала, а наоборот win-win для наших народов... Вот такое соглашение надо подписывать", - сказал он.