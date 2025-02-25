Украина и США согласовали детали соглашения по полезным ископаемым, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, по словам украинских чиновников, Киев готов подписать соглашение о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Чиновники утверждали, что им удалось выторговать гораздо более выгодные условия для Украины, и представляли соглашение как способ расширить отношения с США, чтобы укрепить перспективы после трех лет войны.

"Соглашение по полезным ископаемым - это только часть картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть общей картины", - заявила во вторник Financial Times вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Окончательный вариант соглашения, датированный 24 февраля, который попал в распоряжение FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов от "будущей монетизации" принадлежащих государству минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и сопутствующей логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

В него не входят минеральные ресурсы, которые уже поступают в государственную казну Украины, то есть он не будет охватывать деятельность "Нафтогаза" и "Укрнафты", крупнейших украинских производителей газа и нефти.

Однако в соглашении отсутствуют какие-либо ссылки на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев изначально настаивал в обмен на согласие на сделку. Кроме того, такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия сделок "совместного владения", должны быть урегулированы в следующих соглашениях.

Украинские официальные лица заявили, что соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел. Они также сообщили, что в ближайшие недели президент Владимир Зеленский отправится в Белый дом на церемонию подписания соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

"Это будет возможность для президента обсудить общую картину. А после этого мы сможем подумать о дальнейших шагах", - сказал один из чиновников.

Соглашение между Украиной и США

США предложили Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое предусматривало создание фонда на 500 млрд долларов, где Вашингтон получил бы экономические и управленческие права. По мнению Дональда Трампа, это должно было бы стать способом "возмещения" американской помощи. Владимир Зеленский отметил, что объем поддержки составил 100 млрд долларов и не может считаться долгом.

Ранее в США заявляли, что якобы Украина и США должны были бы подписать соглашение о недрах на прошлой неделе.