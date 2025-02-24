Axios узнал новые детали драфта соглашения между США и Украиной по радкисноземам

Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым почти готово, заявляют западные СМИ. И приводят основные положения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"США и Украина находятся на финальном этапе переговоров по заключению соглашения о доступе к украинским минералам. Соглашение почти готово и может быть подписано уже в понедельник", - отмечает издание, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

Axios удалось получить проект документа. И хотя некоторые его пункты все еще могут быть изменены, это, мол, самый свежий проект соглашения.

Основные положения соглашения

Согласно проекту, соглашение предусматривает создание "Инвестиционного фонда восстановления", который будет совместно управляться США и Украиной. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине, в частности в области добычи полезных ископаемых и развития портовой инфраструктуры.

Также документ предусматривает, что США смогут компенсировать часть расходов, понесенных во время "защиты, восстановления и возвращения экономики Украины" до довоенного уровня ВВП.

В проекте соглашения США выражают желание, чтобы Украина оставалась свободной. Однако нет конкретных обязательств США по военной поддержке.

Финансовые условия

Украина должна внести 500 миллиардов долларов в Инвестиционный фонд - вдвое больше, чем планируется со стороны США.

50% доходов Украины (за вычетом операционных расходов) от добычи полезных ископаемых, нефти и газа должны направляться в фонд.

Также издание отмечает, что предложение администрации Трампа о 500 миллиардах долларов оплаты за доступ к украинским минералам было отклонено президентом Зеленским как неприемлемое.

Кроме того, проект содержит пункт о финансировании проектов на территориях Украины, которые временно оккупированы Россией, в случае их освобождения. Ведь большинство минеральных ресурсов Украины находится в восточных регионах, которые подверглись серьезным разрушениям из-за войны.

По данным издания, после подписания соглашения об ископаемых Министерство финансов и торговли США, офис вице-президента США Джей Ди Венса совместно с Министерством экономики Украины определят детали будущего сотрудничества.