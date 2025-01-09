Триллионы в недрах. Почему Запад не инвестирует в добычу лития, титана и урана в Украине

Украина предлагает Западу добывать полезные ископаемые стратегического значения – литий, титан, графит и уран. Но на этом пути инвесторы сразу столкнутся с рядом проблем. О том, какие запасы ископаемых имеет Украина и реально ли задействовать этот потенциал, – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Сидорова.

"В Украине сосредоточены природные ресурсы, в том числе критически важные металлы, ценой в триллионы долларов США. Это в частности уран, титан, литий, графит и другие стратегические и стратегически ценные ресурсы, которые усилят глобальную конкуренцию - или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир", - сказал президент Владимир Зеленский, представляя План победы в Верховной Раде 16 октября прошлого года.

Фото: Выступление Владимира Зеленского у Верховной Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина предлагает партнерам из США и ЕС заключить специальные соглашения по совместной защите, инвестированию и использованию упомянутых природных ресурсов. Конкретика предложений украинской власти приведена в тайных приложениях, которые были переданы отдельным партнерам.

Кого-то могло удивить такое заявление Зеленского в разгар войны. Впрочем, это не первая попытка пригласить инвесторов к добыче критического минерального сырья в Украине. Еще в январе 2021 года президент через Twitter (теперь Х) приглашал Илона Маска, нынешнего соратника Дональда Трампа, посетить Украину. Украинские залежи лития могут заинтересовать одного из крупнейших в мире производителей электрокаров, объяснял тогда идею Зеленского замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Более конкретно о планах добывать критические материалы и создавать продукты из них в июне 2023 года на конференции по восстановлению Украины в Лондоне говорила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, имея в виду "крупнейшие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых" в нашей стране. Этот пункт был назван одним из 9 стратегических секторов, которые должны стать драйверами восстановления Украины в следующие 10 лет.

Уран, титан и графит уже давно добываются в Украине, тогда как добыча лития все еще остается на стадии "обсуждения". Привлечению же инвестиций мешают не только военные риски. Как минимум есть потребность дальнейшего геологического изучения месторождений. Кроме того, имеют место запутанные судебные процессы вокруг прав на разведку и добычу полезных ископаемых. Инвесторы также столкнутся с вопросами землеотвода участков, где планируется добыча. Эти проблемы сдерживали приток инвестиций раньше, они никуда не делись и сейчас.

РБК-Украина обратилось с запросом в Министерство экономики относительно заинтересованности потенциальных инвесторов в украинские недра и проблем, которые могут им мешать. На момент выхода публикации в министерстве не предоставили изданию свой комментарий.

Богатство недр

По данным Инвестиционного атласа недропользователя Государственной службы геологии и недр, запасы лития в Украине составляют около трети от доказанных в Европе (около 3% мировых залежей). Наша страна также входит в пятерку ведущих государств по объемам запасов графита. Кроме того, мы в десятке стран по объему разведанных запасов титана, а Стремигородское месторождение титановых руд в Житомирской области является одним из крупнейших в мире. По залежам урановых руд Украина занимает первое место в Европе и 11-е в мире.

Из упомянутых ископаемых на временно оккупированных территориях оказались только одно месторождение и участок с запасами лития (в Донецкой и Запорожской областях соответственно), а также некоторые месторождения редкоземельных металлов. Большинство месторождений стратегического сырья остаются на подконтрольной территории, на них можно осуществлять геологоразведку и добычу.

"У нас есть значительные запасы этих ископаемых. Когда-то мы давали оценку, что около 20% мировых запасов титана размещены в Украине, просто они на разной стадии изучения. Сейчас среди европейских стран титановое месторождение разрабатывает только Норвегия. По графиту и литию - у нас также есть значительные залежи. Мы уже давно добываем уран", - пояснила РБК-Украина заведующая отделом геологии полезных ископаемых Института геологии НАН Украины, доктор геологических наук Елена Ремезова.

В Украине также есть запасы и другого критического сырья: марганца, железа, золота, свинца, цинка, кобальта, никеля, меди, циркония и др.

Вызовы для инвесторов

Украинские залежи стратегического сырья уже разрабатывают известные игроки, как турецкая компания ONUR Group (также занимается строительством дорог) и украинская BGV Group (основатель - Геннадий Буткевич, совладелец сети магазинов "АТБ"). Однако для привлечения новых инвесторов, особенно с Запада, есть немало преград, которые требуют решения.

В Украине есть геологическая информация по стратегическим полезным ископаемым, таких данных много, но они были получены еще в советские времена и нуждаются в уточнении. В последние годы для удобства инвесторов Госгеонедра оцифровала много информации, создала дополнительные карты. Впрочем, пока все еще действует архаичный (со времен холодной войны) запрет на публикацию количества запасов лития, титана и урана.

"Общаясь с инвестором, государственный служащий не имеет права предоставить информацию об объеме этих полезных ископаемых, что не способствует доверию и партнерским отношениям. Снятие этих ограничений предусматривается рядом международных документов. У меня есть надежда, что в ближайшее время эти ограничения будут сняты, что существенно улучшит восприятие Украины в этой области нашими международными партнерами", - сказал РБК-Украина эксглава Госгеонедр (2019-2024) Роман Опимах, добавив, что этими данными еще с советских времен владеет страна-агрессор.

Из-за высокой стоимости проекты в сфере недропользования, как правило, реализуются за средства инвестора - либо кредиты банков, либо путем выпуска акций на западных фондовых биржах. Сначала же необходимо провести оценку запасов месторождения по международной классификации, например, австралийской системе JORK. Ее проведение предусматривает бурение сети скважин, изъятие породы для анализов в присутствии международного аккредитованного эксперта, проведение лабораторных исследований в аккредитованных лабораториях, которых нет в Украине.

Фото: Добыча рудных полезных ископаемых (Getty Images)

Далее эти исследования ложатся в основу отчета, который предоставляется кредиторам, чтобы те могли оценить целесообразность выделения финансирования. По его Опимаха, такие исследования для одного месторождения проводятся в среднем 5 лет и стоят около 10 млн долларов.

"Понятно, что у государства таких средств нет. Да и в международной практике правительства не финансируют эти работы. Приведением качества геологической информации к стандартам, необходимым для привлечения дополнительного капитала, должен заниматься исключительно частный бизнес", - убежден Опимах.

По его словам, у украинских компаний уже есть успешный опыт подтверждения запасов по международным стандартам и привлечения капитала по результатам этих исследований. Это почти все нефтегазодобывающие компании и некоторые из игроков рынка, которые добывают железную руду, графит и титан.

Кроме того, инвесторов беспокоят вопросы землеотвода участков, на которых должна вестись добыча, и ведения переговоров с недропользователями, которые приобрели лицензии исключительно с целью перепродажи. Отдельный вопрос - это судебная волокита вокруг лицензий. Нередко случается, что права на недропользование могут иметь длинную историю судебных претензий со стороны предыдущих владельцев. Из-за чего инвестору, купившему такое право, еще придется защищать его в украинских судах.

Для решения проблемных вопросов на сегодня государство может снять устаревшие ограничения по закрытости геологической информации, говорит Опимах. Правительство также может актуализировать геологическую информацию по месторождениям с наибольшим потенциалом, инвестировав в бурение разведочных скважин не такие уж и большие средства - около 10 млн гривен на каждое месторождение. Следует также ввести фискальные стимулы, более низкие ставки пошлины на импорт необходимого оборудования для разведки и добычи, гарантировать право доступа на землю.

Национальное законодательство предусматривает два механизма получения лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - покупка специального разрешения на аукционе, который проводит Госгеонедра, или заключение с правительством соглашения о разделе продукции. В первом случае инвесторы соревнуются за право получения спецразрешения на аукционе. Выигрывает тот, кто предложит более высокую цену.

В случае же соглашений о разделе продукции - правительство и инвесторы ведут переговоры, согласовывают условия соглашения, согласно которому часть добытого полезного ископаемого передается государству в натуральной или денежной форме и, придя к согласию, заключают такие договоры продолжительностью, например, на 50 лет. В случае стратегического сырья последний механизм, по мнению Опимаха, является более реалистичным.

Оценивая Украину, как локацию для капиталовложений, потенциальный инвестор будет обращать внимание не только на наши запасы, но и на залежи других стран. По данным Геологической службы США, по состоянию на январь 2024 года, крупнейшие запасы лития в мире есть в Чили, Австралии, Аргентине и Китае, а крупнейшие запасы титана - в Китае, Австралии, Индии и Канаде. Украина по уровню инвестиционной привлекательности значительно уступает таким странам как, например, Китай, Австралия или Канада.

Мировой рынок добычи стратегического сырья (того же лития) уже поделен крупными и серьезными игроками. По данным Международного энергетического агентства, по состоянию на 2023 год весь мировой спрос на литий составлял 165 тысяч тонн, он был полностью обеспечен предложением. Доля крупнейших трех добывающих стран (Австралии, Китая и Чили) составляла 85%. В 2040 году агентство прогнозирует, что суммарный спрос увеличится до 1,3 млн тонн, но и источники для его покрытия аналитики агентства тоже уже видят.

Политический аспект

Украинское критическое сырье может усилить демократический блок стран, о чем сказал Владимир Зеленский. Именно поэтому этот вопрос имеет важные политические составляющие. Во-первых, это растущая потребность в литии, связанная с активным переходом развитых стран на технологии по накоплению электроэнергии, большинство из которых представлены литиевыми батареями. Во-вторых, Китай контролирует и имеет много собственных месторождений критического сырья, что очень волнует США и ЕС, которые хотели бы усилить свои позиции в этом вопросе. В-третьих, бесспорным является тот факт, что ведущие страны мира наращивают производство оружия и военной техники, для чего крайне необходим доступ к месторождениям стратегических ископаемых.

В этом свете уместно будет вспомнить, что еще до войны с Россией украинские предприятия продавали титановое сырье в РФ, которая использовала его для изготовления составляющих военных самолетов и ракет, которыми сегодня россияне обстреливают украинские города и инфраструктуру.

Фото: Российский стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-160 (Getty Images)

"Изделия из титана имеют широкое применение в военной технике, в основном в авиационной. В частности, все силовые конструкции фюзеляжа Ту-160, российского стратегического бомбардировщика, - титановые. Также титан используется во всех беспилотниках, оптических и оптоэлектронных системах наблюдения. Основное применение этого металла - это авиация, ракетная техника, везде, где нужна прочность и минимальный вес", - рассказал РБК-Украина эксперт по авиационной отрасли, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

В свете дальнейшего усиления противостояния между блоками демократических и авторитарных стран интерес к украинскому стратегическому сырью будет только расти. И при условии приложения усилий этот интерес может быть реализован в виде инвестиций западных компаний в украинские недра. А защита собственного бизнеса будет хорошим стимулом для западных партнеров продолжать поддерживать Украину.