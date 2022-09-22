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Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака

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Киев, Четверг 22 сентября 2022 20:19
Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака Фото: Виктор Медведчук, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Москва обменяла нардепа Виктора Медведчука на 200 украинских военнопленных, поскольку он был нужен прежде всего ФСБ.

Об этом на брифинге заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Медведчук на данном этапе больше всего нужен ФСБ, потому что через него напрямую шло финансирование агентурных сетей, чиновников и так далее", - отметил Буданов.

По его словам, нардеп стал для россиян "средством влияния и отмывания денег".

"Это главная причина, почему россияне так о нем просили", - добавил начальник ГУР.

При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Медведчук является "очень мощным носителем информации для России".

В свою очередь руководитель СБУ Василий Малюк отметил, что обмен Медведчука на 200 украинских военнопленных - "признак того, что он был топовым предателем Украины".

"Не будем забегать вперед, мы понимаем, что наши недруги из ФСБ и других спецслужб России проводят специальные информационные операции. Вполне вероятно, что в будущем они смогут использовать для этого Медведчука. Но мы уже давно четко понимаем, где гибридные угрозы и фейки… А все, что касается Медведчука лягло в соответствующие уголовные дела", - добавил Малюк.

Напомним, ранее стало известно, что Украина передала России нардепа Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

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Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака
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