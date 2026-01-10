Зачем в Киеве сливали воду из теплосетей после ударов РФ: объяснение эксперта

По его словам, такие действия предусмотрены действующими инструкциями и применяются в случае угрозы серьезных повреждений инфраструктуры. Харченко подчеркнул, что слив воды из сетей - это не экстренный эксперимент, а давно отработанный механизм.

"Распоряжение о сливе воды - это абсолютно правильный технический шаг. Обезопасить системы отопления, слить из них воду. Это превентивная мера от разрушения", - пояснил он.

Эксперт добавил, что соответствующие службы были заблаговременно проинструктированы, а действия координировались по четко определенному алгоритму.

По словам Харченко, слив воды имел временный характер. Во многих домах тепло уже восстановлено, а системы отопления работают в штатном режиме.

"Очень большое количество домов, которые слили воду, уже наполнили батареи - тепло есть и все работает", - отметил он.

Специалист подчеркнул, что подобные меры применяются уже более 20 лет и остаются важным инструментом защиты теплосетей в кризисных условиях.