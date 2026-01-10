RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Зачем в Киеве сливали воду из теплосетей после ударов РФ: объяснение эксперта

Иллюстративное фото: зачем после атак РФ в Киеве сливали воду из сетей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Решение о сливе воды из систем централизованного отопления в Киеве было технически правильным и превентивным шагом, направленным на защиту сетей от возможных разрушений.

Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, такие действия предусмотрены действующими инструкциями и применяются в случае угрозы серьезных повреждений инфраструктуры. Харченко подчеркнул, что слив воды из сетей - это не экстренный эксперимент, а давно отработанный механизм.

"Распоряжение о сливе воды - это абсолютно правильный технический шаг. Обезопасить системы отопления, слить из них воду. Это превентивная мера от разрушения", - пояснил он.

Эксперт добавил, что соответствующие службы были заблаговременно проинструктированы, а действия координировались по четко определенному алгоритму.

По словам Харченко, слив воды имел временный характер. Во многих домах тепло уже восстановлено, а системы отопления работают в штатном режиме.

"Очень большое количество домов, которые слили воду, уже наполнили батареи - тепло есть и все работает", - отметил он.

Специалист подчеркнул, что подобные меры применяются уже более 20 лет и остаются важным инструментом защиты теплосетей в кризисных условиях.

 

Атака на Киев и область 9 января

Напомним, россияне ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Из-за сложной ситуации с теплоснабжением в части районов столицы произошло слияние воды из систем отопления.

Сегодня же сообщалось о временном прекращении работы систем водо- и теплоснабжения и электротранспорта. Впоследствии в Минэнерго заявили, что в Киеве и области ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.

Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве и Киевской области полное восстановление теплоснабжения ожидают уже сегодня.

Подробно об этом - в материале РБК-Украина.

Отключения светаКиевОтопительный сезон