Курс долара Економіка Авто Tech

Навіщо в Києві зливали воду з тепломереж після ударів РФ: пояснення експерта

Ілюстративне фото: навіщо після атак РФ у Києві зливали воду з мереж (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Рішення про злиття води з систем централізованого опалення у Києві було технічно правильним і превентивним кроком, спрямованим на захист мереж від можливих руйнувань.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, такі дії передбачені чинними інструкціями та застосовуються у разі загрози серйозних пошкоджень інфраструктури. Харченко наголосив, що злив води з мереж - це не екстрений експеримент, а давно відпрацьований механізм.

"Розпорядження про злиття води - це абсолютно правильний технічний крок. Убезпечити системи опалення, злити з них воду. Це превентивний захід від руйнування", - пояснив він.

Експерт додав, що відповідні служби були завчасно проінструктовані, а дії координувалися за чітко визначеним алгоритмом.

За словами Харченка, злиття води мало тимчасовий характер. У багатьох будинках тепло вже відновлено, а системи опалення працюють у штатному режимі.

"Дуже велика кількість будинків, які злили воду, вже наповнили батареї - тепло є і все працює", - зазначив він.

Фахівець підкреслив, що подібні заходи застосовуються вже понад 20 років і залишаються важливим інструментом захисту тепломереж у кризових умовах.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого удару по Києву та Київській області десятками безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

Через складну ситуацію з теплопостачання у частині районів столиці відбулося злиття води з систем опалення.

Сьогодні ж повідомлялось про тимчасове припинення роботи систем водо- й теплопостачання та електротранспорту. Згодом у Міненерго заявили, що в Києві та області ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати.

Згодом прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що у Києві та Київській області повне відновлення теплопостачання очікують уже сьогодні.

Детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

