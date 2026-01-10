ua en ru
Киев до конца дня должен перейти на плановое электроснабжение и восстановить тепло

Украина, Суббота 10 января 2026 13:27
UA EN RU
Киев до конца дня должен перейти на плановое электроснабжение и восстановить тепло Иллюстративное фото: Киев до конца дня должен перейти на плановое электроснабжение и восстановить тепло (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения после повреждений, нанесенных обстрелами 9 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, система теплоснабжения в столице уже запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, а подача тепла непосредственно в дома происходит поэтапно. Полное восстановление теплоснабжения ожидают уже сегодня.

Ситуация с электроснабжением остается более сложной. Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений, тогда как на Левом берегу еще сохраняются аварийные отключения.

По словам премьера, энергосети получили значительные повреждения, а из-за низких температур возросло потребление электроэнергии. Власти призывают жителей экономно использовать электроэнергию.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку. Ожидаем переход столицы на плановые графики электроснабжения до конца дня", - отметила она.

В Киевской области восстановительные работы также продолжаются. По состоянию на сейчас электроснабжение уже вернули для 275 тысяч домов. По прогнозу правительства, свет в домах жителей области должны восстановить до конца этих суток.

Ситуация с тепло и энергоснабжением в Киеве

В ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на Киев и область, применив десятки дронов, баллистические ракеты и крылатые ракеты "Калибр". По данным Воздушных сил, столицу атаковали с нескольких направлений.

В результате обстрела в Киеве повреждены 19 многоэтажных домов, под удар попало и посольство Катара. Известно о четырех погибших и 25 раненых.

Из-за атаки и перегрузки сетей в городе ввели экстренные отключения электроэнергии. В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления во время морозов является стандартной технической процедурой для защиты оборудования.

Мэр Виталий Кличко посоветовал жителям по возможности временно выехать за город, а утром сообщил, что теплоснабжение уже восстановили примерно в 4 тысячах домов, восстановительные работы продолжаются.

Сегодня же стало известно, что в Киеве была прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что в Киеве и Киевской области пока удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

Подробно об этом - в материале РБК-Украина.

