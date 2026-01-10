Зачем в Киеве сливали воду из теплосетей после ударов РФ: объяснение эксперта
Решение о сливе воды из систем централизованного отопления в Киеве было технически правильным и превентивным шагом, направленным на защиту сетей от возможных разрушений.
Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
По его словам, такие действия предусмотрены действующими инструкциями и применяются в случае угрозы серьезных повреждений инфраструктуры. Харченко подчеркнул, что слив воды из сетей - это не экстренный эксперимент, а давно отработанный механизм.
"Распоряжение о сливе воды - это абсолютно правильный технический шаг. Обезопасить системы отопления, слить из них воду. Это превентивная мера от разрушения", - пояснил он.
Эксперт добавил, что соответствующие службы были заблаговременно проинструктированы, а действия координировались по четко определенному алгоритму.
По словам Харченко, слив воды имел временный характер. Во многих домах тепло уже восстановлено, а системы отопления работают в штатном режиме.
"Очень большое количество домов, которые слили воду, уже наполнили батареи - тепло есть и все работает", - отметил он.
Специалист подчеркнул, что подобные меры применяются уже более 20 лет и остаются важным инструментом защиты теплосетей в кризисных условиях.
Атака на Киев и область 9 января
Напомним, россияне ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Из-за сложной ситуации с теплоснабжением в части районов столицы произошло слияние воды из систем отопления.
Сегодня же сообщалось о временном прекращении работы систем водо- и теплоснабжения и электротранспорта. Впоследствии в Минэнерго заявили, что в Киеве и области ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.
Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве и Киевской области полное восстановление теплоснабжения ожидают уже сегодня.
Подробно об этом - в материале РБК-Украина.