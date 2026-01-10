Навіщо в Києві зливали воду з тепломереж після ударів РФ: пояснення експерта

Рішення про злиття води з систем централізованого опалення у Києві було технічно правильним і превентивним кроком, спрямованим на захист мереж від можливих руйнувань.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, такі дії передбачені чинними інструкціями та застосовуються у разі загрози серйозних пошкоджень інфраструктури. Харченко наголосив, що злив води з мереж - це не екстрений експеримент, а давно відпрацьований механізм.

"Розпорядження про злиття води - це абсолютно правильний технічний крок. Убезпечити системи опалення, злити з них воду. Це превентивний захід від руйнування", - пояснив він.

Експерт додав, що відповідні служби були завчасно проінструктовані, а дії координувалися за чітко визначеним алгоритмом.

За словами Харченка, злиття води мало тимчасовий характер. У багатьох будинках тепло вже відновлено, а системи опалення працюють у штатному режимі.

"Дуже велика кількість будинків, які злили воду, вже наповнили батареї - тепло є і все працює", - зазначив він.

Фахівець підкреслив, що подібні заходи застосовуються вже понад 20 років і залишаються важливим інструментом захисту тепломереж у кризових умовах.