В учениях "Запад-2025" примут участие до 30 тысяч военных РФ и Беларуси, - разведка Литвы
Начальник Второго департамента оперативных служб Литвы Миндаугас Мажонас сообщил, что совместные российско-белорусские учения "Запад", запланированные на 12-16 сентября, пройдут с участием до 30 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Однако на территории Беларуси будут задействованы лишь 8 тысяч, из которых лишь 2 тысяч российские солдаты.
"По данным нашей разведки, в учениях примут участие до 30 тыс. белорусских и российских военнослужащих. В самой Беларуси будет всего 8 тысяч, из которых 2 тысячи - солдаты России", - сказал Мажонас в программе "Неделя" на телеканале LRT.
Он подчеркнул, что вероятность гибридных атак против Литвы во время учений минимальна, однако отдельные провокации не исключены. Возможны нарушения воздушного пространства и небольшая вероятность киберинцидентов.
"Вероятность того, что после учений Россия попытается замаскировать какие-то действия против другой страны региона или втянуть Беларусь в масштабное вторжение в Украину, действительно очень мала", - добавил Мажонас.
Учения "Запад" будут включать тренировки по противовоздушной обороне, отработку сценариев оборонительного боя, отражение нарушителей и тактическую авиационную поддержку.
Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас ранее отмечал, что, по данным литовской разведки, в них примут участие до 30 тысяч военнослужащих.
Учения "Запад-2025"
Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года. По официальным данным, в маневрах ожидается участие более 13 тысяч военнослужащих.
Кремль и Минск уверяют, что учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы для других государств.
В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский предупредил, что под прикрытием этих маневров может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.
