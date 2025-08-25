ua en ru
В учениях "Запад-2025" примут участие до 30 тысяч военных РФ и Беларуси, - разведка Литвы

Понедельник 25 августа 2025 14:31
В учениях "Запад-2025" примут участие до 30 тысяч военных РФ и Беларуси, - разведка Литвы Фото: Литовская разведка оценила силы участников "Запад-2025" в 30 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Начальник Второго департамента оперативных служб Литвы Миндаугас Мажонас сообщил, что совместные российско-белорусские учения "Запад", запланированные на 12-16 сентября, пройдут с участием до 30 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Однако на территории Беларуси будут задействованы лишь 8 тысяч, из которых лишь 2 тысяч российские солдаты.

"По данным нашей разведки, в учениях примут участие до 30 тыс. белорусских и российских военнослужащих. В самой Беларуси будет всего 8 тысяч, из которых 2 тысячи - солдаты России", - сказал Мажонас в программе "Неделя" на телеканале LRT.

Он подчеркнул, что вероятность гибридных атак против Литвы во время учений минимальна, однако отдельные провокации не исключены. Возможны нарушения воздушного пространства и небольшая вероятность киберинцидентов.

"Вероятность того, что после учений Россия попытается замаскировать какие-то действия против другой страны региона или втянуть Беларусь в масштабное вторжение в Украину, действительно очень мала", - добавил Мажонас.

Учения "Запад" будут включать тренировки по противовоздушной обороне, отработку сценариев оборонительного боя, отражение нарушителей и тактическую авиационную поддержку.

Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас ранее отмечал, что, по данным литовской разведки, в них примут участие до 30 тысяч военнослужащих.

Учения "Запад-2025"

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года. По официальным данным, в маневрах ожидается участие более 13 тысяч военнослужащих.

Кремль и Минск уверяют, что учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы для других государств.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский предупредил, что под прикрытием этих маневров может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Подробнее о вероятных угрозах для Украины от учений РФ и Беларуси "Запад-2025" и позицию СНБО читайте в материале РБК-Украина.

