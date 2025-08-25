У навчаннях "Запад-2025" візьмуть участь до 30 тисяч військових РФ і Білорусі, - розвідка Литви

Начальник Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугас Мажонас повідомив, що спільні російсько-білоруські навчання "Запад", заплановані на 12-16 вересня, відбудуться за участю до 30 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Однак на території Білорусі будуть задіяні лише 8 тисяч, з яких лише 2 тисяч російські солдати.

"За даними нашої розвідки, у навчаннях візьмуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців. У самій Білорусі буде всього 8 тисяч, з яких 2 тисячі - солдати Росії", - сказав Мажонас у програмі "Тиждень" на телеканалі LRT.

Він підкреслив, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час навчань мінімальна, проте окремі провокації не виключені. Можливі порушення повітряного простору і невелика ймовірність кіберінцидентів.

"Імовірність того, що після навчань Росія спробує замаскувати якісь дії проти іншої країни регіону або втягнути Білорусь у масштабне вторгнення в Україну, дійсно дуже мала", - додав Мажонас.

Навчання "Захід" включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою, відбиття порушників і тактичну авіаційну підтримку.

Заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас раніше зазначав, що, за даними литовської розвідки, у них візьмуть участь до 30 тисяч військовослужбовців.