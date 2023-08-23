Обучение украинских пилотов на F-16 может проводиться также в США, - Пентагон

Соединенные Штаты Америки (США) готовы проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на территории своей станы в случае необходимости.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам американского чиновника, Штаты "готовы поддержать" процесс обучения летчиков ВСУ на этих самолетах в континентальной части США.

"Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будет достигнут потенциал", - отметил представитель Пентагона.

При этом Райдер добавил, что в настоящее время не имеет "каких-либо конкретных сведений о том, на каких базах может проходить обучение".

"Но, конечно, если будет принято решение об этом и мы будем двигаться вперед, мы обязательно предоставим вам обновленную информацию об этом", - заявил бригадный генерал ВВС США.

Обучение на F-16 и передача истребителей Украине

Напомним, что 18 августа стало известно об одобрении США передачи Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит истребители после завершения обучения пилотов.

Позже сообщалось, что Нидерланды могут предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19.

22 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. Передача самолетов будет зависеть от срока обучения украинских специалистов.

Перед этим, 19 августа, глава Минобороны Резников отметил, что наши пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на американских истребителях F-16.

Добавим, что в ходе визита в Афины президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.