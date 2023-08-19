Украинские военные уже начали обучение на F-16, - Резников

Украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на американских истребителях F-16. В программу обучения также входит обучение английскому языку, ведь базового уровня недостаточно.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

"Учения уже начались", - заявил он.

Резников добавил, что раскрывать подробности относительно этих учений не будет.

Глава Минобороны отметил, что 11 стран-партнеров вошли в самолетную коалицию. А лидерство по проекту обучения украинских пилотов, техников и инженеров взяли Нидерланды и Дания.

При этом он отметил, что о завершении учений на американских истребителях сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько", - заявил министр.

Резников подчеркнул о важности оружия, которое будет на истребителях. Ведь без радаров самолет не видит, а без пулеметов, ракет и снарядов - не является оружием, а является лишь носителем.

Он добавил, что, когда партнеры будут принимать решение, какая страна и сколько готова передать истребителей, будут обращаться за согласием на это к США.

"Каждая страна будет получать такое разрешение и будет говорить: "Я готов передать такое количество самолетов". Соответственно, с запчастями, возможностью обеспечения. "Я готов передать такое количество ракет или авиационных бомб, или чего-то еще". Тогда будет понятна вторая часть проекта", - добавил Резников.

Передача Украины F-16

Украинские официальные лица и военные уже достаточно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

17 августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.