Учения Китая вокруг Тайваня впервые коснулись 24-мильной особой зоны, - СМИ
Китай, похоже, завершил свои внеочередные военные учения вокруг Тайваня, которые стали самыми масштабными и тревожными за всю историю, поскольку коснулись 24-мильной особой морской зоны вокруг острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Европейский Союз, Великобритания, Япония и ряд других стран раскритиковали двухдневные учения Китая, которые Пекин срочно начал в ответ на одобрение Соединенными Штатами пакета военной помощи для Тайваня на сумму 11 млрд долларов. В частности ЕС призвал Китай "проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности".
Китай со своей стороны истерично отреагировал на критику, назвав вопрос Тайваня "внутренним делом" и заявив, что, мол, "ни одна страна не имеет права делать безответственные комментарии".
При этом критика со стороны стран Запада была вызвана тем, что двухдневные учения Китая впервые коснулись 24-мильной морской зоны вокруг Тайваня. Туда проникли китайские военные корабли, а выпущенные в рамках учений китайские ракеты упали в пределах особой зоны, сообщили тайваньские военные и береговая охрана.
Несмотря на то, что официально Пекин не объявил о завершении учений, в течение последних 24 часов было обнаружено только 35 самолетов китайской армии, которые находились вблизи Тайваня, тогда как за прошедшие сутки их было зафиксировано более 90.
"Маневры нарушили некоторые рейсы Тайваня, хотя международные маршруты в основном оставались без изменений. Тайваньские акции выросли в среду, завершив 2025 год на рекордном уровне", - говорится в сообщении.
Помощь от США и реакция Китая
Напомним, что в декабре Государственный департамент США объявил, что Тайвань получит пакет вооружений стоимостью более 11 млрд долларов. Это самая большая продажа американского оружия Тайваню, который получит ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение.
В ответ на это Китай устроил срочные внеочередные военные учения вокруг Тайваня. Масштабные маневры КНР коснулись моря и воздуха, вызвав обеспокоенность региона и пристальное внимание международных наблюдателей.
Президент США Дональд Трамп преуменьшил значение новых военных маневров Китая, назвав их рутинными учениями, которые Пекин проводит в регионе уже много лет. А в Китае агрессивно отреагировали на критику со стороны цивилизованных государств, заявив, что хотят "полного воссоединения" с Тайванем и будут давать "жесткий отпор" тем странам, которые помогают острову оружием.