Навального вивели з коми, а у ВООЗ закликали готуватися до нової пандемії: новини за 7 вересня

Колаж РБК-Україна

У Кремлі відреагували на загострення ситуації на Донбасі, російського опозиціонера Олексія Навального вивели зі штучної коми, у ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 7 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

У Путіна відреагували на загострення ситуації на Донбасі

У Кремлі заявили про стурбованість через загострення напруженості на лінії зіткнення на Донбасі. Росія наполягає на продовженні режиму припинення вогню.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Однак, він не відповів, чи плануються в зв’язку з цією ситуацією контакти керівництва РФ і України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вимагає від Росії втрутитися в ситуацію з загостренням на Донбасі та обстрілами українських позицій.

У Мінську викрали соратницю Тіхановської

У центрі Мінська невідомі викрали члена координаційної ради Марію Колеснікову. Невідомі посадили Колеснікову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє TUT.BY.

Інцидент стався близько 10:05 біля Національного художнього музею. До Колеснікової підійшли люди в цивільному і масках і заштовхали її в мікроавтобус з написом "Зв'язок".

Навального вивели з коми

Російського опозиціонера Олексія Навального виведено зі штучної коми, його стан покращився. Зараз політика поступово відключають від штучної вентиляції легенів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті клініки "Шаріте".

Повідомляється, що стан здоров'я Навального, який з 22 серпня проходить лікування в "Шаріте", покращився.

У ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що нинішня пандемія коронавірусу не є останньою. Він закликав світову спільноту завчасно готуватися до нової.

Про це заявив глава ВООЗ під час брифінгу.

"Це не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи хвороб та пандемії є, по суті, частиною життя", - сказав гендиректор.

Метро на Троєщину: у Києві побудують п'ять нових станцій

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, у Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці займуться відразу проєктуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини. Про це повідомляє "Хрещатик".news".

Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому поїзди будуть їздити в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.

У Києві побили DZIDZIO

У Києві вночі 6 вересня невідомі вчинили напад на артиста Михайла Хому, який більш відомий як DZIDZIO. Його забризкали сльозогінним газом і відібрали смартфон та інші особисті речі. Також співакові нанесли тілесні ушкодження, які в поліції кваліфікують як легкі

Інцидент стався о 3:30 в Шевченківському районі столиці, повідомляють Vesti.

У команді співака тим часом ніяк не коментують цей інцидент. "Ми не можемо давати жодних коментарів чи подробиць в інтересах слідства", - заявили в піар-службі Хоми.

Кіберспорт став офіційним видом спорту в Україні

Комісія з визнання видів спорту внесла кіберспорт до офіційних видів спорту України. Відповідне рішення було прийнято 7 вересня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що кіберспорт стає частиною української економіки.