Навального вывели из комы, а в ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии: новости за 7 сентября

Коллаж РБК-Украина

В Кремле отреагировали на обострение ситуации на Донбассе, российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, в ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 7 сентября, - в материале РБК-Украина

У Путина отреагировали на обострение ситуации на Донбассе

В Кремле заявили об обеспокоенности из-за обострения напряженности на линии соприкосновения на Донбассе. Россия настаивает на продолжении режима прекращения огня.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Однако, он не ответил, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты руководства РФ и Украины.

Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский требует от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе и обстрелами украинских позиций.

В Минске похитили соратницу Тихановской

В центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову. Неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает TUT.BY.

Инцидент произошел около 10:05 возле Национального художественного музея. К Колесниковой подошли люди в гражданском и масках и затолкали ее в микроавтобус с надписью "Связь".

Навального вывели из комы

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось. Сейчас политика постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в сообщении на сайте клиники "Шарите".

Сообщается, что состояние здоровья Навального, который с 22 августа проходит лечение в "Шарите", улучшилось.

В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней. Он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой.

Об этом заявил глава ВОЗ во время брифинга.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал гендиректор.

Метро на Троещину: в Киеве построят пять новых станций

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины. Об этом сообщает "Хрещатик.news".

Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

В Киеве избили DZIDZIO

В Киеве ночью 6 сентября неизвестные совершили нападение на артиста Михаила Хому, который более известен как DZIDZIO. Его забрызгали слезоточивым газом, отобрали смартфон и другие личные вещи. Кроме того, певцу нанесли телесные повреждения, которые в полиции квалифицируют как легкие.

Инцидент произошел в 3:30 в Шевченковском районе столицы, сообщают Vesti.

В команде певца тем временем никак не комментируют данный инцидент. "Мы не можем давать никаких комментариев или подробностей в интересах следствия", - заявили в пиар-службе Хомы.

Киберспорт стал официальным видом спорта в Украине

Комиссия по признанию видов спорта внесла киберспорт в перечень официальных видов спорта Украины. Соответствующее решение было принято 7 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что киберспорт становится частью украинской экономики.