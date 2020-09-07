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Кіберспорт став офіційним видом спорту в Україні

Понеділок 07 вересня 2020 18:39
Кіберспорт став офіційним видом спорту в Україні
Фото: "комп'ютерний спорт" (4pda.to)
Автор: Андрій Козловський

Комісія з визнання видів спорту внесла кіберспорт до офіційних видів спорту України. Відповідне рішення було прийнято 7 вересня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Міністр цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що кіберспорт стає частиною української економіки.

"Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", - повідомив він.

Зазначимо, що провідний ринок кіберспорту - Азія, там у 2015 році заробили 321 млн доларів, у Північній Америці - 224 млн доларів, у Європі - 172 млн доларів. Аудиторію кіберспорту оцінюють у 420 млн глядачів.

Нагадаємо, готель "Дніпро", який розташований на Європейській площі в центрі Києва, перетворять в унікальний кіберспортивний готель.

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