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У Путіна відреагували на загострення ситуації на Донбасі

Москва, Понеділок 07 вересня 2020 13:37
У Путіна відреагували на загострення ситуації на Донбасі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У Кремлі заявили про стурбованість через загострення напруженості на лінії зіткнення на Донбасі. Росія наполягає на продовженні режиму припинення вогню.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Однак, він не відповів, чи плануються в зв’язку з цією ситуацією контакти керівництва РФ і України.

"Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як країни-посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник”, - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 6 вересня ситуація в зоні ООС загострилася. Бойовики порушили перемир'я, в результаті чого загинув український військовий. Загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області.

Після цього Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні голова МЗС України вирушив в запланований візит до Румунії, там він буде говорити про загибель українського військового на Донбасі.

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