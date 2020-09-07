У Путіна відреагували на загострення ситуації на Донбасі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі заявили про стурбованість через загострення напруженості на лінії зіткнення на Донбасі. Росія наполягає на продовженні режиму припинення вогню.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Однак, він не відповів, чи плануються в зв’язку з цією ситуацією контакти керівництва РФ і України.

"Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як країни-посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник”, - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 6 вересня ситуація в зоні ООС загострилася. Бойовики порушили перемир'я, в результаті чого загинув український військовий. Загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області.

Після цього Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні голова МЗС України вирушив в запланований візит до Румунії, там він буде говорити про загибель українського військового на Донбасі.