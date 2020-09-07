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У ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії

Женева, Понеділок 07 вересня 2020 18:24
У ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (mid.ru)
Автор: РБК-Україна

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що нинішня пандемія коронавірусу не є останньою. Він закликав світову спільноту завчасно готуватися до нової.

Про це заявив глава ВООЗ під час брифінгу.

"Це не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи хвороб та пандемії є, по суті, частиною життя", - сказав гендиректор.

При цьому він зазначив, що коли прийде наступна пандемія, світове співтовариство повинне бути готове більшою мірою.

Нагадаємо, раніше Тедрос Аданом Гебреисус заявляв, що безконтрольне скасування обмежувальних заходів, які були введені через пандемію коронавірусу, може призвести до справжньої катастрофи.

Крім того, у ВООЗ визнали, що пандемія коронавірусу не залежить від сезонності.

Додамо, що у ВООЗ також заявляли, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу.

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