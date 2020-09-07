Навального вивели з коми

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Російського опозиціонера Олексія Навального виведено зі штучної коми, його стан покращився. Зараз політика поступово відключають від штучної вентиляції легенів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті клініки "Шаріте".

Повідомляється, що стан здоров'я Навального, який з 22 серпня проходить лікування в "Шаріте", покращився.

"Штучна кома пацієнта, підтримувана ліками, закінчилася. Пацієнта поступово відключають від ШВЛ. Він реагує на те, що з ним говорять. Не виключені віддалені наслідки важкого отруєння", - додали в клініці.

У "Шаріте" додали, що виступили з публічним повідомленням з дозволу дружини Навального.

Нагадаємо, минулого тижня німецька сторона оголосила, що в організмі Навального знайшли сліди отрути класу "Новічок". Ця отрута є хімічною зброєю, в зв'язку з чим влада Німеччини вимагала пояснень від Російської Федерації і не виключає введення санкцій, в тому числі проти газопроводу "Північний потік-2".

Навальний впав у кому 20 серпня у час перельоту за маршрутом Томськ-Москва. Його госпіталізували після екстреної посадки в Омську. Місцеві лікарі не знайшли у його організмі слідів отрути. Через кілька днів опозиціонера доставили в німецьку клініку "Шаріте".

Російська влада заперечує причетність до отруєння Навального, а Європейський союз готує спільну реакцію на даний інцидент.

