В Нацполе объяснили, почему перекрывают дороги и от чего образуются пробки

10:20 23.04.2026 Чт
Полиция самостоятельно не решает, где именно будут перекрываться дороги
В Нацполе объяснили, почему перекрывают дороги и от чего образуются пробки Фото: в Нацполе объяснили, почему перекрывают дороги (Getty Images)

Пробки на дорогах периодически образуются из-за работы групп полицейских и ТЦК. Но полиция не может самостоятельно определять, где именно будет ограничено движение.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Отвечая на вопрос, должно ли так быть, что полицейские вместе с ТЦК перекрывают дороги и из-за этого образуются пробки, Выговский признал, что действительно такое случается из-за работы совместных групп на дорогах.

"Полиция действует в пределах полномочий, определенных Законом "О Национальной полиции" и постановлениями Кабинета Министров №1455 и №1456. Однако места расположения постов, маршруты патрулирования и зоны ограничения движения определяются не полицией самостоятельно, а военным органом управления - комендантом", - заявил глава Национальной полиции.

По его словам, именно на основании приказов комендатуры и военного командования внедряются меры особого режима, в частности проверка документов и ограничения движения транспортных средств.

Полиция в этих мероприятиях является привлеченной силой, которая входит в состав совместных патрулей, и которая выполняет задачи на определенных локациях и не принимает единоличных решений о перекрытии дорог или изменении маршрутов патрулирования.

"Мы понимаем неудобства для водителей, однако призываем к конструктивному взаимодействию, ведь эти мероприятия проводятся по решению военного руководства для обеспечения обороны и безопасности страны", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина ранее рассказывало, кто имеет право останавливать авто, какие документы обязательны и могут ли представители ТЦК силой вытаскивать водителя из авто.

Резкое ухудшение: как изменят погоду сегодня атмосферные фронты
