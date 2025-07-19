Действительно ли в Киев вернулись "довоенные" пробки: эксперт дал ответ

В Киеве ежедневно фиксируют более миллиона активных автомобилей - почти столько же, как и до начала полномасштабной войны. Несмотря на это, столица официально не признает проблемы с трафиком.

Какая ситуация с пробками в Киеве

"На вопрос о пробках я всегда говорю: главная проблема Киева - у нас нет системы мониторинга трафика, которая бы фиксировала пробки. Вот в КГГА вызывают профильного специалиста, спрашивают: "Какие были пробки сегодня?" Он говорит: "Пробок не было, система отработала штатно". "Хорошо, покажите документы, аналитику". Но ее нет", - объясняет эксперт.

Беспалов вместе с главой Деснянской РГА Максимом Бахматовым и Офисом трансформации разработали счетчик трафика на основе данных Google. Если в приложении Waze от компании Google, которым активно пользуются таксисты, построить маршрут из точки А в точку Б, оно покажет данные о ситуации на дорогах в реальном времени.

"Скажем, дашборд показывает пробки на 5 баллов. Это еще не критично. На графике видно кривую задержки - это процент времени, которое вы тратите сверх нормы. Например, ночью при пустых дорогах поездка продлится 20 минут, а сейчас - на 70% дольше. Кстати, задержка в 90-100% - не очень большая. До полномасштабной войны я видел и 120-140%, и даже еще больше. Тогда пробки в некоторые дни были невероятные", - добавляет Беспалов.

Также по словам эксперта, пробки в Киеве нередко возникают после российских атак, поскольку многие киевляне сознательно откладывают выезд до момента отбоя тревоги.

5-балльные пробки не являются критическими для Киева (фото: Getty Images)

Как изменился трафик во время войны

Также он добавляет, что война сильно ударила по трафику Киева.

"Сначала Киев был пустой, примерно как во время карантина из-за COVID-19. За 30+ минут можно было доехать до любой точки: Печерска или Дарницы. С парковкой проблем не было. Тогда фиксировали 300 тысяч активных автомобилей. Когда автомобилей становится меньше полумиллиона, Киев абсолютно проездной, и все прекрасно", - говорит эксперт.

По его словам, столица прекрасно справляется с половиной миллиона активных авто в сутки, когда больше - то уже сложнее.

В столице работают камеры с функцией распознавания номерных знаков, которые ежедневно фиксируют количество автомобилей. Эти данные могли бы стать основой для эффективного планирования транспортной системы, но пока они, похоже, не интегрированы ни в одну аналитическую модель, на которую опираются при принятии решений.

По официальным данным КГГА, ежедневно в Киеве движется более миллиона активных автомобилей - примерно столько же было и до начала полномасштабной войны. Однако, структура поездок и их цель, вероятно, изменилась, и точной картины пока нет.

"В целом мобильность населения напрямую зависит от экономической активности. Когда растет ВВП - растет и количество передвижений. Часть людей пользуется автомобилем не по собственной воле, а из-за отсутствия альтернативы", - объясняет специалист.

Он также отмечает, что разговоры о "транспортном коллапсе" в столице являются преувеличением.

"Лично я не вижу таких пробок, как были до 2022 года. А понятие "транспортный коллапс", которым часто пугают в медиа, вообще не существует в научном транспортном планировании. Я читал много литературы, но такого термина там нет", - добавил Беспалов.